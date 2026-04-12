Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Quebrou tudo"
Notícia

É de Porto Alegre a primeira baterista brasileira a tocar no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo

Nico tocou bateria no show da também gaúcha Luísa Sonza neste sábado (11); a banda volta ao palco do evento no dia 18 de abril

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