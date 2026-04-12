É de Porto Alegre a primeira baterista brasileira a tocar no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo

Nico fez história! Nico / Arquivo pessoal

Nicolly Demeneghe, a Nico, como é conhecida no universo da música, bateu uma marca histórica neste fim de semana: tornou-se a primeira baterista brasileira a tocar no Coachella, um dos maiores e mais influentes festivais de música e arte do mundo, na Califórnia (EUA).

Natural de Porto Alegre, nascida e criada no bairro Vila Nova, Nico subiu ao palco acompanhando a rainha pop Luísa Sonza, outra grande artista gaúcha que também estreou no evento.

— É muito louco, me emociono só de falar. A Luísa me achou, e a equipe dela me contatou, convidando para tocar com eles no Coachella. Eu disse sim na hora. Foi muito emocionante. Aconteceu comigo, uma menina que saiu da zona sul de Porto Alegre, de dentro da igreja... Acho que represento muitas mulheres do nosso Brasil e, em especial, do Sul, porque sou gaúcha — diz Nico, que tem 29 anos e, desde 2024, é baterista fixa de ninguém menos do que Pitty.

Multinstrumentista, ela conheceu a bateria com apenas três meses de idade, no colo do pai, Everton Demeneghe. Começou a tocar de fato aos três anos e, aos cinco, já era craque. Também aprendeu violão e piano e passou a acompanhar a família em apresentações nos cultos da Igreja Quadrangular, na Vila Nova.

Nico no colo do pai, aos três meses de idade, em Porto Alegre. Nico / Arquivo pessoal

Ainda menina, tornou-se pianista spalla da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, entre 2009 e 2010. Mas, aos poucos, compreendeu que a bateria era sua grande paixão e assumiu as baquetas de bandas porto-alegrenses como a Suerte, de hardcore melódico, e a 3D, de punk, formada só por mulheres (incluindo duas lendas femininas do rock gaúcho: Polaca e Julia Barth).

Com os guris da Suerte, ela fez a primeira turnê em São Paulo, em 2018. Não parou mais.

— Foi ali que minha história começou profissionalmente. E foi quando entendi: "é isso, vou dar a minha cara a tapa". É muito difícil para a gente que é mulher bater no peito e dizer isso, porque a profissão é muito masculina. Têm pessoas muito legais no meio, mas a gente precisa provar 30 vezes mais que é boa no que faz — reflete Nico.

Veja uma das músicas no Coachella

Dali em diante, a artista conta que passou a ser procurada por outros grupos e "gabaritou" todos os principais festivais de música no Brasil, do Rock in Rio ao Lollapalooza. Em 2024, ela foi descoberta por Pitty, a quem venera, e passou ser sua baterista fixa.

O convite para subir ao palco do Coachella com Luísa Sonza veio durante uma pausa criativa da banda de Pitty. Nico e a esposa, Kamyla Claudino Belli, preparavam-se para morar em Portugal. Os planos acabaram postergados, mas por um ótimo motivo.

— Estar com Luísa no palco é muito significativo, porque ela também é uma referência para muitas meninas, é uma das maiores cantoras do pop e levanta multidões — destaca a baterista.

A estreia ocorreu neste sábado (11), mas Luísa Sonza, Nico e companhia voltarão a se apresentar no festival no próximo sábado (18). Dá para acompanhar tudo no canal do evento no YouTube.