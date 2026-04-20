“Dedo podre para plantas não existe, é mito”, diz Érika Canton no Paralelas

Gaúcha de Guaporé radicada em Brasília, Érika Canton é um fenômeno nas redes sociais.

Técnica agrícola especializada em recuperação de áreas degradas, ela conquistou mais de 1,5 milhão de seguidores como a “menina do dedo verde”.

De um jeito simples, sem firulas, ela ensina dicas de como ter um jardim em casa e plantar a própria comida, mesmo morando em apartamento.

É a convidada da semana no Paralelas e garante que "não existe dedo pobre para plantas".

O Paralelas tem novos episódios toda sexta-feira ao meio-dia no YouTube de GZH e no Spotify. A seguir, leia trechos da entrevista:

Érika no estúdio do Paralelas. Rafaela Knevitz / Agencia RBS

Como começou essa história?

Já são 10 anos publicando vídeos, ensinando as pessoas a plantar, partindo desse princípio de tornar mais fácil esse conteúdo. Ah, "tenho dedo podre, comigo as plantas não vão para frente". Não é por aí, sabe? Não é maldição. É só falta de conhecimento. Ninguém te ensinou como fazer do jeito certinho. E o meu objetivo é esse, ensinar de forma muito simples.

A paixão pelas plantas veio dos teus avós?

A minha infância inteira foi no meio do mato em Serafina Corrêa, com meus avós. Eles moram na roça, com milho, soja, horta, planta medicinal... A gente colhia de tudo. Agora eles já estão mais velhinhos, mas até pouco tempo anos plantavam praticamente toda a própria comida.

E é verdade que tu largou tudo para morar no mato, na Bahia?

É verdade. Quando eu fiz isso, não foi assim "ah, vou largar tudo para morar no mato". Foi consequência, acabou acontecendo. Fiquei cinco anos no sul da Bahia. Eu morava atrás de um parque chamado Conduru (Parque Estadual da Serra do Conduru). Tinha onça atrás da minha casa, cobra que andava no quintal. Plantei muita floresta lá, plantei muita comida.

O que é método do dedo verde?

Sempre parto do princípio de que a gente tem de simplificar as coisas, tem de ser mais fácil possível. Então, o método do dedo verde envolve três princípios. Primeiro, a gente observa o lugar da planta. É frio, calor, tem sol, tem vento? Depois, a gente olha a terra dessa planta. Você adubou? Qual é o tamanho do vaso? E, por fim, a própria planta. Será que está com pragas? Você olhou embaixo da folha? Será que essa planta já chegou ao final do seu ciclo? Partindo desses princípios, se houver qualquer problema com a planta, você descobre onde está errando. Partindo disso, a gente consegue ter dedo verde.

Érika em sua casa em Brasília, onde planta a própria comida e dá aulas sobre o tema. Érika Canton / Arquivo Pessoal

Existe "dedo podre" para plantas?

Não existe dedo podre. Essa história de "ah, eu não consigo, minhas plantas todas morrem". Não existe isso. É mito. Acho que é desculpa para não olhar a planta, sabe? Porque as pessoas também acham que é só botar um vasinho lá na sacada com os temperos, molhar e deu. Isso vem da ideia de que a natureza cresce sozinha, mas foi tu que plantou no apartamento, então tu tens de cuidar dela do jeito que ela precisa ser cuidada.

É verdade que tem seguidores teus que estão colhendo tomate de quilo na sacada de casa?

Sim, eu tenho uma aluna no Rio de Janeiro, a Vera, uma das minhas primeiras alunas, a gente já conhece há uns seis anos, e ela colheu assim, baldes, litros e litros de tomate, muito tomate numa varanda. Couve, um pouco de tudo, e não só isso, tem alunos que colhem frutas e tem diversas flores de orquídeas. Tenho aluno na Holanda, no Texas, no Japão...

Dá dicas para fazer uma mini horta? Como é que eu faço para plantar temperos na minha casa, se o meu espaço é pequeno.

Primeira coisa a observar é o sol. Quantas horas de sol você tem? Quanto mais sol, mais opção de planta você vai ter. Quanto menos, menos opções. Se você tem bastante sol, você pode até plantar frutos. Quer plantar tomate? Se você tem mais de três horas de sol, você pode. Outra dica: vaso grande. Seja generoso com as plantas. Se você é generoso, elas vão ser com você. Se você não colocar um vasão, a planta vai ficar com bonsai. Ela vai ficar em miniatura. Então, bastante espaço, adubação constante e diversificada.

Como é a adubação?

Da mesma forma que a gente come um pouco de tudo de nutriente, a planta também precisa. A gente sempre fala de NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. A gente vai lá e olhar o adubo que tenha mais letrinhas, além de NPK. Quanto mais letrinha, melhor Isso é um adubo mais completo. Ao invés de você plantar sementes, começa de mudinha, se você não tem experiência plantando. E coisas de folha. Cebolinha, salsinha, o manjericão, o alecrim. são as melhores, que elas vão durar anos e não tem tanta praga, crescem super bem, são mais fáceis. Tipo salsinha e cebolinha? Salsinha e cebolinha. pode plantar junto.

E é bom, né? Fazer comida, pegar lá na hora, acho um luxo.