"De um CTG, saiu um roqueiro", diz Diego Dias, criador do The Beatles no Acordeon, no Paralelas

Diego Dias, da Vera Loca e do projeto Beatles no Acordeon, é o convidado da semana no Paralelas.

Criado em Tupanciretã, dentro de CTG e da música regional gaúcha, ele começou tocando gaita ainda criança. Mais tarde, mergulhou no rock, ajudou a construir a trajetória da Vera Loca e abriu outra frente na carreira ao criar um projeto inusitado: interpretar Beatles no acordeon.

A aposta deu certo. Depois de chamar atenção no Brasil, Diego levou o espetáculo para Liverpool, na Inglaterra, onde tocou no The Cavern Club, templo da banda britânica. Agora, prepara uma nova viagem ao local, novamente cercada de expectativa e emoção.

O Paralelas tem novos episódios toda sexta-feira ao meio-dia no YouTube de GZH e no Spotify. A seguir, leia trechos da entrevista:

Diego Dias no estúdio do Paralelas. Thaynan Schroeder / Agência RBS

Como começou essa história de tocar Beatles no acordeon?

Eu comecei em um CTG, na música regional gaúcha, e em casa era sempre muita música gaúcha. Depois, vi um show do Nenhum de Nós, quando eu tinha 11 para 12 anos, e ali a minha cabeça mudou muito. Desde então, comecei a usar o acordeon no rock. A Vera Loca é uma banda de que me orgulho muito, um trabalho muito sólido, mas eu também tinha vontade de me mostrar mais como instrumentista. Comecei a brincar em casa, a tocar Beatles, e vi que ali tinha alguma coisa. Chamei uns amigos que tinham a mesma paixão pelos Beatles e formamos o Beatles no Acordeon. Desde o começo foi muito aceito.

O acordeon, nesse caso, vira a voz?

Exatamente. A ideia, desde o início, é que o acordeon fosse a voz. Costumo explicar que isso faz sentido porque o sistema do acordeon é um ar que bate em uma palheta, que vibra, exatamente como as nossas cordas vocais funcionam. Então, faz muito sentido quando as pessoas dizem que parece que estão ouvindo uma voz.

E como surgiu a história da irmã do John Lennon?

Sempre que conto isso, tenho de botar a foto nas redes para provar, porque as pessoas acham que não pode ser. Ainda mais eu encontrar a irmã do John Lennon em São Francisco de Paula. Eu estava tocando em um pub lá, no começo do projeto, e tinha uma turma em uma mesa me filmando o tempo inteiro. Quando acabou o show, vieram conversar comigo e disseram que estavam organizando um evento dedicado aos Beatles e que não abriam mão da minha presença. Falei que não podia, porque tinha um show da Vera Loca em outra cidade. Aí eles disseram: "Se eu fosse você, dava um jeito, porque a irmã do John Lennon vai estar nesse evento". Na hora, descobri que podia. Na passagem de som, olhei para a banda e falei que aquela tinha de ser a melhor passagem de som da nossa vida. Quando descemos do palco, ela veio falar com a gente e disse: "Quero vocês em Liverpool". Foi assim que tudo começou.

Como foi tocar no Cavern Club pela primeira vez?

Fomos pela primeira vez em 2018. Foi muito emocionante. Eu ficava pensando o que aquela turma ia achar de um cara tocando Beatles na gaita. Mas, desde a primeira música, veio abaixo. Depois comecei a entender que, na Europa, o acordeon é muito presente. Itália, Alemanha, França, o instrumento está muito ali. O show em si é muito diferente, claro, mas eles reconhecem o quanto tu te dedicou para fazer aquilo, para tirar cada detalhe da voz e levar para a gaita. E o Cavern é uma loucura. Tu começa a descer e parece que entra no paraíso. Para quem gosta de música, é um negócio muito especial. Liverpool toda tem uma atmosfera muito interessante, meio melancólica. E, durante a International Beatles Week, é Beatles o tempo inteiro, com bandas tocando sem parar.

Apresentação da banda Beatles no Acordeon. Gulherme de Moura / Divulgação

E o que representa voltar agora para Liverpool?

É uma consolidação. Agora, quebrou o gelo. No primeiro momento, eu ficava pensando no que iam achar de mim lá. Agora, vou mais tranquilo, embora continue sendo emocionante. Dessa vez, uma agência de viagens vai levar um grupo para acompanhar os nossos shows e fazer os passeios relacionados aos Beatles. A ideia também é essa: reviver os lugares, passar pelos pontos onde o John Lennon encontrou o Paul McCartney pela primeira vez. É muito legal viver isso.

Como o pessoal da Vera Loca vê essa tua incursão pelo universo dos Beatles?

Eu e o Fabrício, por exemplo, somos amigos de infância. O Mumu, nosso baixista, também tem projeto separado. O nosso guitarrista também toca, às vezes, com a Maria do Relento. A gente é muito amigo, muito bem resolvido nessas questões, e um fica muito feliz pelo outro. Ninguém quer atropelar a Vera Loca. Esse projeto deu muito certo porque eu estava totalmente despretensioso. Mas o meu foco também é muito na Vera Loca, porque lá eu me realizo como compositor. É uma coisa em que sou muito realizado artisticamente.

Tu aprendeste a tocar sozinho?

Meu pai toca acordeon, mas eu aprendi sozinho. A minha inspiração era ele. Eu via meu pai tocando em casa e pegava uma gaitinha de brinquedo para fazer barulho. Uma vez, ele me levou a um professor, mas o professor olhou e disse que não tinha como naquela idade, eu tinha seis anos. Fui para casa arrasado. Depois, quando meu pai foi trabalhar, fiquei em casa e tirei uma música que a minha avó cantava para mim. Quando ele chegou, eu mostrei. Desde então, fui autodidata. Sempre toquei assim.

E tu ainda guardas essa ligação com a tua origem no CTG?