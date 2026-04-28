De Björk a Renato Borghetti: Tum Toin Foin estreia show tocando músicas dos outros

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A Tum Toin Foin vai lançar o seu novo projeto, "Tocando os Outros". Vinicius Angeli / Divulgação

Que a Tum Toin Foin é uma banda diferentona, criativa e original, todo mundo sabe. Agora, os artistas que compõem o grupo vão usar essas qualidades para interpretar músicas de nomes consagrados do cenário mundial. Trata-se da estreia do projeto Tocando os Outros, que será apresentado no Espaço 373, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (30), a partir das 21h.

Em seus oito anos de existência, a banda de câmara lançou dois álbuns e, em ambos, sempre tocou composições de Arthur de Faria, diretor musical e arranjador do grupo. Agora, a ideia é apresentar apenas músicas de outros artistas, mas sem perder a essência de ser um grupo que se diz especialista na contação de histórias, só que sem palavras.

— Só que, nesse caso, a gente está recontando histórias que já foram contadas. E aí tem aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. Então, temos que acrescentar alguma coisa, algum molho nessas histórias que elas não tinham originalmente. — explica Faria. — Já temos a sonoridade bem definida da Tum Toin Foin. Qualquer coisa que a gente toque vai ter uma cara de Tum Toin Foin. E eu adoro ser arranjador, pegar uma música de outra pessoa e arranjar.

E o grupo, formado por 10 músicos, traz diversas visões de mundo e referências diferentes que, para o projeto Tocando os Outros, foi criada uma playlist que viaja pelo mundo, desde a gaita do gaudério Renato Borghetti até o experimentalismo da islandesa Björk, passando pela música de concerto do russo Igor Stravinsky.

— Cada uma dessas músicas escolhidas tem muito a cara da banda, mas principalmente tem a cara de cada um dos integrantes. Só que também pensamos em um repertório que não seja só de homem branco. Temos várias compositoras, mulheres extraordinárias. E tem um compositor guarani daqui, o Romário Wera-Xonun — detalha o arranjador da Tum Toin Foin, enfatizando que o show vem sendo preparado há três anos.

Os nomes

A variedade de artistas pelas quais o grupo vai passar conta com: Björk; Tom Zé; Radamés Gnattali; Carla Bley; Thelonious Monk; Igor Stravinsky; Heitor Villa-Lobos; Paola Kirst; Renato Borghetti; Tom Jobim; Chico Buarque; Romário Wera-Xonun; e Black Sabbath.

Já a Tum Toin Foin é composta por: Miriã Farias (violino); Gabriel Romano (acordeon); Ange Bazzani (fagote) Adolfo Almeida Jr. (fagote e flauta de bambu); Sabryna Faria (trombone) Thomás Werner (guitarra) Arthur de Faria (piano, acordeon e arranjos); Bruno Vargas (baixo); Guenther Andreas (bateria); e Giovanni Berti (percussão).