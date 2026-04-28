Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Proposta nova
Notícia

De Björk a Renato Borghetti: Tum Toin Foin estreia show tocando músicas dos outros

Liderada por Arthur de Faria, banda realiza primeira apresentação do novo projeto na próxima quinta-feira, no Espaço 373, em Porto Alegre

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS