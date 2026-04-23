Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Notícia

Criador do Cozinheiros do Bem, Julio Ritta é destaque na revista Forbes Life do Reino Unido: "Nos faz ter esperança"

História do chef e ativista social foi contada na publicação internacional, que qualificou o seu trabalho como "um dos exemplos mais consistentes de transformação"

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS