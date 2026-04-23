Criador do Cozinheiros do Bem, Julio Ritta é destaque na revista Forbes Life do Reino Unido: "Nos faz ter esperança"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Julio Ritta é criador do coletivo Cozinheiros do Bem - Food Fighters. Renan Mattos / Agencia RBS

O trabalho de Julio Ritta ganhou um merecido reconhecimento internacional. Há poucos dias, uma matéria publicada na Forbes Life do Reino Unido levou para fora do país a história do coletivo Cozinheiros do Bem – Food Fighters, criado pelo chef e que completou uma década de combate à fome no ano passado.

Na publicação internacional, a repórter Morgan Smith enfatiza que "a trajetória de Julio Ritta se destaca como um dos exemplos mais consistentes de transformação impulsionada pela ação prática".

Ela também detalha que o Cozinheiros do Bem "consolidou-se como um dos maiores movimentos independentes de combate à fome no país, conectando gastronomia, mobilização social e impacto direto nas comunidades".

E a redação da Forbes Life, segundo o chef, entrou em contato com ele para a entrevista justamente enquanto ele estava fazendo uma ação do coletivo. Por isso, precisou pedir para que o acionassem novamente no dia seguinte. Na hora, conta que não acreditou que aquilo estava acontecendo e que "a ficha demorou para cair".

— Há dez anos, lutamos contra a fome e esse reconhecimento nos faz ter esperança de que, um dia, quem realmente deveria cuidar dos mais desfavorecidos se inspire e crie vergonha na cara para cumprir com seu papel perante a miséria de um povo que anseia por justiça — diz Ritta.

Levar a história do Cozinheiros do Bem para o outro lado do oceano é um passo importante, na visão do ativista social, para o seu objetivo de extinguir a fome em Porto Alegre nos próximos 10 anos.

— Sabemos que não vamos acabar com a fome do mundo sozinhos, mas quando plantamos a semente e colhemos o fruto do reconhecimento global, acreditamos que, em um futuro próximo, mais pessoas façam o mesmo. Quem sabe com isso, o Cozinheiros do Bem possa criar conexões ajudando ainda mais pessoas — projeta.

Segundo Ritta, no ano que vem, o coletivo produzirá uma série que viajará por todos os estados do Brasil, apontando os pontos de maior vulnerabilidade e conectando os projetos que suprem as necessidades de cada região.

— Acho que tudo vem acontecendo no tempo certo e o sonho do fim da fome, cada vez mais, parece ser real e possível — acredita.