Coroa e taça da Miss Universo gaúcha Ieda Maria Vargas vão a leilão

A taça original e a réplica da coroa de Miss Universo 1963 da gaúcha Ieda Maria Vargas estão à venda em leilão. Símbolo da emancipação e da sofisticação da mulher brasileira na década de 1960, Ieda faleceu em dezembro de 2025, aos 80 anos.

As peças serão leiloadas no dia 14 de maio, às 14h, pelo leiloeiro oficial Daniel Chaieb, um dos mais reconhecidos no ramo, com anos de experiência.

Chaieb comunicou a notícia nas redes sociais na última quinta-feira (16), com pompa: "Temos a honra de apresentar uma oportunidade na história do colecionismo brasileiro", diz o anúncio.

— Já havíamos feito um leilão para Ieda há alguns anos, quando ela ainda era viva. Agora a família nos procurou. É algo muito especial — destaca Chaieb, que tem 30 anos de experiência no ramo.

No site oficial do leiloeiro, é possível ver as imagens dos itens em detalhes. O valor inicial dos lances para a réplica da coroa, definida como "esplendorosa", foi estipulado em R$ 15 mil.

Já a taça, entregue a Ieda no palco do concurso, parte de R$ 35 mil. Ambos os objetos estão em perfeitas condições.

No início deste ano, os descendentes da eterna miss doaram a maior parte do acervo pessoal da gaúcha ao Museu de História Julio de Castilhos, da Secretaria de Estado da Cultura, em Porto Alegre.

A entrega dos itens (vestidos, faixas, medalhas, diplomas, revistas, recortes de jornais, telegramas, acervo fotográfico, etc.) ocorreu em Gramado, pelas mãos dos filhos de Ieda.