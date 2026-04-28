Constituição Federal ganha primeira tradução para a língua kaingang

Primeira parte da tradução foi entregue em setembro, em Canela. Daniel Estevao / AGU / Divulgação

A primeira tradução da Constituição Federal para a língua kaingang foi finalizada e será lançada nesta quarta-feira (29), a partir das 14h no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na Rua Eng. Luiz Englert, 333.

Ao longo do último ano, o programa Língua Indígena Viva no Direito (LIVD) reuniu tradutores tradicionais do idioma e estudantes de Direito a fim de verter importantes documentos jurídicos para a língua indígena.

Além da Constituição, foram traduzidos a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Todos essenciais para a luta por direitos dos povos originários.

O projeto também está produzindo uma versão nos idiomas Kaiowá e Tikuna. As três estão entre as línguas indígenas mais faladas no Brasil, segundo o Censo de 2022.

A iniciativa é da Advocacia-Geral da União (AGU), com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A execução é do IDGlobal com a Associação de Difusão Cultural do Canella (Adiduca).

Desafio

Natural da Terra Indígena Ligeiro, em Charrua, no norte do Estado, Jucemari da Silva Corrêa foi uma das tradutoras tradicionais que participou do projeto. A professora da rede municipal de Canela, na Serra, comemora o feito como uma grande conquista para a divulgação e promoção dos direitos indígenas.

— Eu pensava que somente os artigos 231 e 232 tratavam dos direitos de indígenas. Com esse trabalho vi que não, várias partes da Constituição reconhecem nossos direitos — afirma.

Ademir Garcia, indígena kaingang e estudante de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ajudou na compreensão e interpretação dos conceitos jurídicos presentes no texto. Ele conta que a principal dificuldade ao longo do trabalho foi lidar com conceitos, por vezes, inexistentes na cultura indígena.

— Por exemplo, a palavra 'Constituição' e a palavra 'direito'. A gente teve que se aprofundar muito para conseguir alguma tradução. Em alguns casos, optamos por manter em português mesmo, para não confundir o leitor — explica ele, que é natural de Nonoai, no Norte do Estado.

Ademir (D) falou durante evento com a presente do ministro da AGU, Jorge Messias. Daniel Estevao / Inventário Audiovisual / Divulgação

Escuta

Como estabelece a Convenção nº 169 da OIT, iniciativas que envolvam populações indígenas devem passar por consulta prévia, livre e informada. Neste caso, como o trabalho foi dividido em três etapas, duas delas já aconteceram, em setembro e dezembro, em Canela.

A terceira e última ocorre nesta quarta (29) na UFRGS, com um ritual de dança kaingang antes da cerimônia e a presença de kujás (lideranças espirituais).

Confira a constituição na língua kaingang