ComicCon RS convoca vozes icônicas da cultura pop para a sua edição deste ano

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Nelson Machado é a voz do personagem Quico, de "Chaves", no Brasil. Arquivo pessoal / Divulgação

Um dos eventos mais aguardados pelo público nerd gaúcho, a ComicCon RS (CCRS) está montando um time de participantes para fazer jus à empolgação de quem acompanha de perto a cultura pop. Entre os nomes já confirmados, a organização da convenção antecipou à coluna outros dois, que marcaram gerações com as suas vozes: os dubladores Nizo Neto e Nelson Machado.

A dupla se soma a outras personalidades, como o colunista de entretenimento Chico Barney, a dubladora Analu Pimenta, o desenhista da DC Comics Lucas Meyer, o quadrinista Hugo Canuto e a ilustradora Marina V. O evento ocorre nos dias 15 e 16 de agosto, na Unisinos - Campus POA (Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1600 - Boa Vista). Os ingressos estão sendo vendidos no site da CCRS.

Participante do dia 15, Nizo Neto é filho da lenda do humor Chico Anysio (1931-2012) e também construiu trajetória no meio artístico, com contribuição na televisão e no teatro. Porém, destacou-se no universo da dublagem, emprestando a sua voz para trabalhos icônicos, como, por exemplo, fazendo a versão brasileira de Matthew Broderick em O Feitiço de Áquila (1985) e Curtindo a Vida Adoidado (1986), bem como Marlon Wayans em As Branquelas (2005). Mas também já foi Keanu Reeves, Tom Hanks e Ralph Macchio, além do mago Presto na animação Caverna do Dragão (1983-1985).

Já Nelson Machado, que é atração do dia 16, fez a dublagem de ninguém menos que Carlos Villagrán, o Quico do seriado Chaves (1973-1980). Só que o ator de voz também foi responsável pela versão brasileira de atores marcantes, como Robin Williams, Wesley Snipes, Roberto Benigni, Rowan Atkinson — o Mr. Bean — e Al Pacino.

— O Nelson não vem para Porto Alegre, em evento, há mais de 10 anos. E ele chegou a dublar Villagrán no palco, ao vivo, em apresentações que o mexicano fez no Brasil. Então, ele conhece os bastidores do mundo de Chaves. É mais uma aposta da ComicCon RS no fandom do Chespirito que temos aqui e que, a cada ano, fica mais forte — comenta o criador da CCRS, o jornalista Émerson Vasconcelos.

Ele complementa:

— Já o Nizo Neto nunca tinha vindo para a Capital participar de eventos. É atração inédita.

Nizo Neto deu voz ao protagonista de "Curtindo a Vida Adoidado". Mike Bomfim / Divulgação