Começa o restauro de portas bicentenárias da segunda igreja mais antiga do Estado; veja fotos

O restauro das portas bicentenárias da Igreja Nossa Senhora da Conceição, de Viamão, iniciou nesta terça-feira (21), por uma das laterais do templo.

As portas foram levadas até Morro Reuter, onde serão reformadas pela empresa Restauros Führ, que já atuou em projetos da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, do Hotel Praça da Matriz e do Memorial do Poder Judiciário, entre outros.

A recuperação da porta, que dá acesso ao lado leste da Igreja, deve durar cerca de um mês. O processo inclui a remoção da tinta, identificação de imperfeições, tratamento contra cupim e eventuais intervenções, explica o restaurador César Roberto Führ.

Sócio da empresa, ele pertence a uma família de marceneiros e atua há 26 anos com reforma de móveis de madeira.

A igreja é a segunda mais antiga do Estado e é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938. Sua construção remonta a 1767, quando Viamão ainda era capital da então província.

Depois de finalizado este trabalho, será a vez das portas da entrada principal, mais pesadas e com mais detalhes artesanais. A previsão é de que elas sejam retiradas em julho.

— A nossa igreja é patrimônio histórico nacional, foi um dos primeiros prédios tombados. É o cartão postal de Viamão — diz o padre Gustavo Haupenthal.

Os custos da restauração foram financiados por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Professor Bonatto.