Com patrocínio inédito, Multipalco terá mais de 45 atrações com ingressos gratuitos ou a preços populares

"Medea", de Séneca, é uma das atrações. João Caldas / Divulgação

Com um calendário especial viabilizado graças à Lei Rouanet, com patrocínio da Shell, o Multipalco Eva Sopher terá mais de 45 atrações com ingressos gratuitos ou a preços populares nos próximos meses.

Na lista, estão espetáculos que são novidade na cena nacional — como Medea, adaptação de Gabriel Villela para a tragédia de Séneca — e montagens locais que trazem temas contemporâneos para o palco, incluindo montagens premiadas (leia os detalhes abaixo).

A programação vai até dezembro nos teatros Simões Lopes Neto e Olga Reverbel, na Concha Acústica, na Praça Multipalco, nas salas da Música, da Dança e do Circo e nas salas de ensaio.

Serão mais de 20 apresentações de artes cênicas, além de cinco exibições musicais gratuitas e de uma mostra de teatro voltada a crianças e adolescentes (destinada especialmente a escolas e instituições públicas).

Haverá ainda 10 ações formativas nas áreas de teatro, dança e circo e duas ações que valorizam a trajetória do complexo cultural e sua relevância como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

A primeira dessas ações envolverá 10 visitas mediadas que resgatam a história do Theatro São Pedro e do Multipalco Eva Sopher, com intervenções lúdicas. A segunda, será a criação e entrega de um livreto ilustrado sobre o centro cultural, voltado ao público infantojuvenil.

A parceria com a Shell vinha sendo construída desde 2025, ainda na gestão de Antonio Hohlfeldt, e teve origem com o Programa Emergencial Rouanet Rio Grande do Sul.

Nosso compromisso é simples: fazer do Multipalco Eva Sopher um lugar vivo. A programação do plano anual patrocinado pela Shell é fundamental para isso. LUCIANO ALABARSE Presidente da Fundação Theatro São Pedro

Primeiros espetáculos confirmados

A estreia do calendário patrocinado pela Shell será com curta temporada do espetáculo Medea, adaptação do consagrado diretor de teatro Gabriel Villela para a tragédia de Séneca.

Com participação especial da atriz Walderez de Barros, do alto de seus mais de 90 anos, a peça estreou em janeiro em São Paulo e inicia turnê pelo país com três sessões em Porto Alegre, no Teatro Simões Lopes Neto, de 9 a 11 de abril. Foi sucesso de pública e crítica na capital paulista.

Até hoje com raras montagens no Brasil, as tragédias do filósofo romano Séneca ficaram por séculos fora dos palcos, porque havia o entendimento tácito de que sua violência só poderia ser suportada na leitura.

A montagem brasileira traz o desafio de revisitar o mito da mãe que mata os próprios filhos como vingança, expondo sentimentos como a fúria e a ira em toda a sua nudez.

Instinto

No dia 12 de abril, a programação especial vai promover uma apresentação gratuita do espetáculo Instinto, do Coletivo Gompa, às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto.

A montagem, que adapta para o Brasil atual a tragédia escrita por Ibsen no século 19, questionando líderes devotados ao ódio e a extremismos, combina teatro, dança, música e artes visuais. O elenco usa máscaras de látex, trazendo uma sensação próxima do realismo do animal.

Instinto teve reconhecimento internacional, vencendo o prêmio norueguês Ibsen Scope, e também rendeu o troféu de melhor direção à gaúcha Camila Bauer no Prêmio Shell de Teatro, sendo o primeiro trabalho do Rio Grande do Sul a concorrer e vencer nessa categoria.

A apresentação na capital gaúcha também marcará os 113 anos da Shell no Brasil e fará parte do Dia de Gratuidade Shell – que inclui programações oferecidas com entrada franca por todas as instituições culturais patrocinadas pela empresa no país.

Geppetto

Para os próximos meses, também estão confirmadas curtas temporadas de dois espetáculos gaúchos no Teatro Oficina Olga Reverbel.

De 12 a 14 de junho, será possível conferir Geppetto, montagem com texto de Nelson Diniz e concepção e atuação de Fábio Cuelli que une os trabalhos dos grupos Máscara EnCena e Miseri Coloni.

O monólogo, que traz uma reflexão filosófica sobre a relação entre criador e criatura, foi vencedor dos prêmios Açorianos e Olhares da Cena. A peça também foi indicada ao Prêmio Shell de Teatro na categoria Destaque Nacional.

A Vingança é um Jardim Selvagem

Depois, de 7 a 9 de agosto, o Multipalco Eva Sopher receberá A Vingança é um Jardim Selvagem, da Cia Rústica, um solo da premiada atriz Priscilla Colombi com direção e dramaturgia de Patricia Fagundes.

A montagem narra as aventuras de uma escritora na busca por seus rastros e histórias, propondo um jogo que entrelaça a trajetória ficcional da protagonista com memórias, raivas, desejos e histórias reais de diversas mulheres.

Ingressos

As entradas para o espetáculo Medea já estão à venda pelo site theatrosaopedro.rs.gov.br.

Para apresentação de Instinto, haverá distribuição gratuita de ingressos no dia 12 de abril, a partir das 17h, na bilheteria do Multipalco Eva Sopher.

As demais atrações terão vendas abertas em breve.