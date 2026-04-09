Com obras da coleção da família, Galeria Stockinger abre exposição que destaca grandes nomes da arte

Com o escultor Leo Stockinger, neto de Xico Stockinger, puxando a frente, a galeria que leva o sobrenome da família abre, na próxima quarta-feira (15), em Porto Alegre, uma baita exposição. A entrada é gratuita (leia os detalhes no fim do texto).

Intitulada Gostei dessa parede assim! Gravuras, desenhos e recortes, a mostra apresenta cerca de 60 obras em papel que atravessam diferentes gerações da arte no Brasil.

— Quando voltei da Austrália, onde morei, decidi que seria o momento de reativar a galeria, que andava um pouco parada. Minha família tem uma coleção enorme de gravuras, então selecionei as obras e comecei a montar varais. Ficou bem interessante. Algumas são dos anos de 1950, têm dedicatória ao meu avô... É um lado mais íntimo da arte — conta Leo, que teve Xico como mestre e também estudou o ofício na National Art School de Sydney.

Entre os destaques, estão 12 criações (em formato de dobradura) de Julio Plaza, artista visual, teórico e experimentador espanhol radicado no Brasil, além de trabalhos de gente como Tomie Othake, Ado Malagoli, Iberê Camargo, Maria Lídia Magliani, Alfredo Volpi, Vasco Prado e, claro, do próprio Xico Stockinger.

As criações vão da década de 1950 até a atualidade.

— A ideia é trazer as pessoas para conversar sobre arte, ter uma relação mais próxima com esse universo. Entendo que o papel de uma galeria é justamente esse — diz o escultor, que mantém ateliê no local.

Para o mês de maio, Leo prepara mais novidades, incluindo aulas de desenho e pintura com modelos vivos.

Sobre a Galeria Stockinger

Fundada em 18 de novembro de 1999 na Capital, a Galeria Stockinger funciona em um antigo casarão na Rua Luciana de Abreu, 450, no bairro Moinhos de Vento, onde funcionou o escritório de advocacia da família (o filho de Xico e pai de Leo, Francisco Antônio Stockinger, é advogado).

Voltado à arte contemporânea e à valorização da herança artística, ao espaço é ligado à trajetória do escultor Francisco Stockinger, cujo legado inclui uma grande coleção de obras de arte.

Ao longo de mais de duas décadas, a galeria apresentou trabalhos de Xico e também de artistas consagrados, promovendo vernissages, encontros e debates.

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