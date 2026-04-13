Com grostoli de diferentes sabores (até de salame!), festival em Garibaldi bate novo recorde

Quinze comunidades participaram da festa levando suas receitas. William Cabral / Divulgação

Com cerca de 80 mil visitantes, o Festival do Grostoli, em Garibaldi, na Serra, bateu novo recorde no último fim de semana. Segundo os organizadores, foram vendidas cerca de 1 milhão de unidades da iguaria, incluindo sabores de diferentes tipos.

Uma das novidades desta edição foi a versão agridoce que mistura salame à massa, cuja receita foi herdada de imigrantes italianos. Quinze comunidades participaram da festa.

Também foram comercializadas 6 mil garrafas de vinho, suco e espumante.