Com drinque "Flerte", hub de gastronomia e diversão de Porto Alegre lança "Match Day"

O Dia do Beijo, celebrado na próxima segunda-feira, 13 de abril, vai ser comemorado à altura no LOOF – Food & Fun, em Porto Alegre. O complexo gastronômico e de lazer localizado no Bourbon Shopping Country vai lançar o "Match Day" — um dia dedicado a encontros.
Para isso, a turma criou um drinque especial chamado "Flerte” (R$ 28), nas versões com e sem álcool. Ele vai funcionar como um sinal discreto (espécie de "código social") de que a pessoa com o copo na mão está aberta à interação e a fazer novos contatos.
— Pediu o drinque, o match pode acontecer — brinca o gerente operacional do LOOF, Antônio Melo.
Chef do bar e autor do “Flerte”, Roni Soares diz que a bebida "entrega intensidade do primeiro ao último gole".
A criação combina o doce suculento do morango e a acidez cítrica da laranja, com o diferencial aromático do capim-limão, que traz notas herbais e refrescantes à experiência. Na versão com álcool, a receita leva vodka.
O resultado é um drinque leve, tropical e perfumado, com final refrescante e levemente exótico
RONI SOARES
Chef do bar e autor do “Flerte”
Após o lançamento, o Match Day ocorrerá todas as terças-feiras, das 18h às 21h. A ideia é criar um novo momento da semana dedicado a encontros, socialização e experiências no espaço.
Serviço
- O quê: lançamento "Match Day" LOOF – Food & Fun
- Quando: 13 de abril, das 18h às 21h; depois disso, evento se repetirá todas as terças-feiras, a partir de 14 de abril, no mesmo horário
- Onde: no LOOF – Food & Fun, no Bourbon Shopping Country (Porto Alegre)
- Como funciona: quem beber o drinque especial, no valor de R$ 28, estará sinalizando abertura para interação social e para um possível "match"
LOOF – Food & Fun
- Dias e horários de funcionamento: domingo a quinta das 11h às 23h e sexta e sábado das 11h à 0h
Atrações
- Cinema (Cinesystem)
- Boliche
- Arcade
- Arremesso de machado
- Bar e gastronomia