Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Foco na criatividade
Notícia

Com 50 endereços, 150 atividades e intervenção em praça pública, Design Week POA promete "escala inédita" na cidade 

Evento ocorrerá de 29 de abril a 3 de maio em Porto Alegre

Juliana Bublitz

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