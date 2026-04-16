Com 50 endereços, 150 atividades e intervenção em praça pública, Design Week POA promete "escala inédita" na cidade 

Porto Alegre recebe no fim deste mês a nova edição da Design Week POA, em escala inédita. Entre 29 de abril e 3 de maio, a cidade terá programação especial distribuída em cerca de 50 endereços, com mais de 150 atividades que conectam produção criativa, público e mercado.

Liderado por Camila Farina, o projeto reúne exposições, lançamentos, palestras, bate-papos e mostras culturais. Haverá inclusive uma intervenção pública na Praça General Daltro Filho, em frente ao Cine Capitólio, no Centro Histórico.

É uma oportunidade única para quem se interessa por criação e pelas tendências do setor. Em 2025, a semana dedicada ao tema atraiu 15 mil visitantes.

Rota criativa

A estrutura do evento contará com a Rota do Design, que terá também uma pegada cultural.

Serão 50 espaços, entre eles as principais lojas do gênero na cidade (com uma série de atividades), além de restaurantes e cafés com pratos especiais.

Ateliês, galerias e instituições culturais também serão parceiros, com destaque para o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), a Galeria Clima, a Ocre Galeria e a Escola Fluxo.

Superfeira

Sensação da Design Week POA 2025, a Superfeira estará de volta ao centro de eventos do BarraShoppingSul, com entrada franca (será preciso apenas fazer credenciamento). Serão mais de 80 expositores.

O local também sediará uma conferência internacional com mais de 20 convidados, entre eles a artista colombiana Claudia García, que trabalhou com organizações como a Rede de Escolas de Música e a Filarmônica de Medellín, referência em transformação urbana na América Latina.

Haverá ainda exposições nacional e gaúcha e uma mostra Brasil-Colômbia, com profissionais de ambos os países que participam de residências artísticas.

Serviço

Prepare-se para ver o que é tendência no mundo do design. Patrick Rodeghiero / Divulgação

O quê: Design Week POA 2026

Design Week POA 2026 Quando: de 29 de abril a 3 de maio

de 29 de abril a 3 de maio Onde: em Porto Alegre, com programação distribuída por cerca de 50 endereços pela cidade, com destaque para o centro de eventos do Barra Shopping Sul (onde haverá a Superfeira, a conferência internacional e as masterclasses)

em Porto Alegre, com programação distribuída por cerca de 50 endereços pela cidade, com destaque para o centro de eventos do Barra Shopping Sul (onde haverá a Superfeira, a conferência internacional e as masterclasses) Dica: para saber todos os detalhes e fazer credenciamento, acesse designweekpoa.com

Programação

Cerca de 150 atividades entre exposições, lançamentos de produtos, palestras, aulas, workshops, bate-papos, intervenções na cidade e mostras culturais

Destaques

Rota do Design e da Cultura com mais de 50 espaços confirmados

Mostra Nacional com 15 designers brasileiros

Giro Urbano com intervenção na Praça General Daltro Filho

Missão Brasil–Colômbia com intercâmbio entre seis designers

Palestras e conteúdos

Painéis e debates guiados pelo tema da circularidade serão mediados por profissionais da área do design e afins, além do time do PPG em Design da Unisinos.

Programação na ArenaDWEEK

Todas as palestras serão no dia 30 de abril no BarraShoppingSul.

Thiago Sodré

Masterclass “Autoridade e Influência” e sessão de autógrafo do livro O Arquiteto Empreendedor. Thiago é fundador da Clube&Casa. Será às 11h.

Simone Prochnow

Palestra "Na Quarta Natureza a Forma Segue o Espírito", sobre o papel do ser humano como designer da sua própria vida no planeta. Simone é arquiteta urbanista e pós-doutora e pesquisadora em cidades. Atualmente reside na Áustria. Será às 14h.

Claudia García

Palestra com a coordenadora de relações internacionais e centros culturais da Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) da Colômbia. Será às 15h.

Beto Cocenza

Palestra com esse profissional que é figura central no cenário do design brasileiro, criador e curador do BoomSPDesign, fórum internacional de arquitetura, design e arte. Será às 16h.

Elen Maurmann e Eduardo Maurmann

Palestra "Entre o literal e o simbólico: natureza na arquitetura". Eles são fundadoras do Arquitetura Nacional, escritório desenvolveu mais de 300 projetos em diversas cidades do Brasil. Será às 17h.

Ingressos