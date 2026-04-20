Chris Cidade Dias estreia como romancista com “A Mulher que Ouvia os Quadros”

Chirs tem mais de 500 mil exemplares vendidos na literatura infantil. Léo Salvador / Divulgação

O que você protegeria em troca da sua liberdade? Esta é a provocação que atravessa o primeiro romance da escritora Chris Cidade Dias.

Autora com trajetória sólida na literatura infantil, com 50 obras publicadas, ela lança A Mulher que Ouvia os Quadros (Casa de Astérion) no dia 23 de abril, na livraria Clareira, em Porto Alegre.

Ambientada em Toledo, na Espanha, a narrativa acompanha um grupo de mulheres frequentadoras da catedral, em torno de um segredo que se desdobra a partir de um crime. Ao longo das páginas, a trama costura tensão e sensibilidade, conduzindo o leitor por camadas de memória, silêncio e revelação.

Dia do livro

Chris estreia na ficção adulta em uma data carregada de simbolismo: o Dia Mundial do Livro e data e, que, em 1616, morreu Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote de La Mancha. Na Catalunha, o dia é celebrado com a troca de livros e rosas, tradição que será incorporada ao evento.

A relação com a Espanha, aliás, é antiga. Foi em uma visita a Toledo, há sete anos, que surgiu o embrião da narrativa.

Desde então, a escritora retornou à cidade em diferentes ocasiões, em busca de detalhes que dessem corpo à sua narrativa.

A história nasce do encontro entre arte, memória e literatura CHRIS CIDADE DIAS Escritora

Serviço

A capa do romance de estreia. Casa de Astérion / Divulgação

O lançamento será no dia 23 de abril, a partir das 18h, na Livraria Clareira, no bairro Bom Fim, e contará com pocket show literário-musical de Tatiéli Bueno.

A programação segue no dia 25 de abril, também na Livraria Clareira, quando Chris fará um bate-papo com a participação da Claudia Tajes e a Cíntia Moscovich, a partir das 17h.

Sobre a autora

Escritora venceu o Açorianos de Literatura. Leo Salvador / Divulgação

Com mais de 500 mil exemplares vendidos, Chris Cidade Dias construiu uma trajetória sólida na literatura infantil, com cerca de 50 obras publicadas e reconhecimento dentro e fora do Brasil.

Entre os principais prêmios, estão o Açorianos de Literatura (2016), pelo livro Então quem é, que também integrou o Catálogo de Bolonha, além do Viva Leitura (2016) e do Prêmio Panvel.

Sua atuação também transita por iniciativas de inovação cultural, como o Inovação Empreendedora PGQP (2015) e o TEDx Unisinos (2017).