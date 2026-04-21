Chef do bairro da Liberdade, reduto japonês em SP, assume cozinha do Mū em Porto Alegre

O Mū Sushi & Cozinha, em Porto Alegre, ganhou um novo chef, Pedro Noda, criado no bairro da Liberdade, em São Paulo, um dos mais tradicionais redutos da cultura japonesa no Brasil. O lugar é famoso por suas lanternas orientais, lojas e produtos asiáticos e, é claro, pela culinária típica.
O paulistano aprendeu a cozinhar com a mãe, que preparava e vendia marmitas. Ela viu potencial no filho e o incentivou a seguir a carreira, que começou profissionalmente em 1993. À época, Pedro foi aprendiz de Roberto Miura, que formou uma geração de chefs especializados nos sabores orientais.
Ao longo de três décadas, ele acumulou experiências na Ásia (morou por três anos no Japão, na região de Nagoia) e passou por restaurantes em diferentes cidades do Brasil, como Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba, onde atuou no Aizu, sinônimo de alta gastronomia japonesa, entre 2021 a 2023. Mais recentemente, inaugurou o MammaSan no Jardim Paulista (SP), que aposta na fusão ítalo-japonesa.
Mas foi na capital paranaense que Pedro conheceu o "gauchismo".
— Lá entendi o que era CTG, provei chimarrão e até aprendi a montar a cavalo com um gaúcho — conta, sorrindo.
Agora, ele planeja conhecer de perto os atrativos da Semana Farroupilha, em Porto Alegre, para onde se mudou há dois meses. Veio para liderar o Mū a partir da consultoria assinada por outro craque paulistano, o chef Régis Sassaki (ele também teve a trajetória iniciada no bairro da Liberdade), que desenvolveu o cardápio com foco na cozinha asiática contemporânea.
— Aceitei o desafio e está sendo ótimo. Tive as melhores referências. Fui muito bem recebido em Porto Alegre — diz o chef.
- O quê: restaurante Mū Sushi & Cozinha
- Endereço: Rua Eudoro Berlink, 860, Auxiliadora, Porto Alegre
- Funcionamento: de segunda a sábado das 11h30min às 14h30min (sábado até às 15h) e das 18h30min às 23h
- Mais informações: @mu_sushiecozinha