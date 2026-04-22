Cavalo Caramelo será homenageado no Jockey Club de Porto Alegre: "Representa a superação"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Cavalo Caramelo receberá nova homenagem neste final de semana. Bruna Linck/Ascom Ulbra / Divulgação

O cavalo Caramelo ganhará uma nova homenagem. Desta vez, será no Jockey Club de Porto Alegre (Avenida Diário de Noticias, 750), durante o evento Ladies Day, que ocorre a partir das 14h do próximo sábado (25).

O sexto páreo da programação levará o nome do animal, que se tornou símbolo de resistência após ser resgatado das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

Na época, a imagem de Caramelo sobre um telhado, em Canoas, aguardando resgate em meio à tragédia, comoveu o país e passou a representar a força e a união do povo gaúcho diante da adversidade.

Após ser salvo, o cavalo foi acolhido pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Por lá, garante a organização, o bicho vive com tranquilidade, sob os cuidados do hospital veterinário da instituição.

E, pelas fotos, percebe-se que ele está parrudo e saudável. Além do acompanhamento clínico, Caramelo também se tornou parte do cotidiano do campus, recebendo visitas previamente agendadas.

— O Caramelo representa esses seres de coração puro e aquela imagem dele no telhado, depois sendo resgatado e hoje estando bem na Ulbra, representa a superação. Os grandes vencedores da vida têm algo em comum: a resiliência. Quando se fala do Caramelo, estamos comunicando o que um povo inteiro teve que passar — destaca o diretor do Jockey Club, Gedson Grutzmacher.