Cadeira em homenagem a Oscar Niemeyer será tema de conversas sobre design em galeria da Capital

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Cadeira Oscar foi criada pelo designer Beto Salvi. Letícia Remião / Divulgação

No próximo sábado (2), a galeria Habitart promove uma programação especial dedicada ao design brasileiro, tendo como destaque os 25 anos da cadeira Oscar.

Criada pelo arquiteto e designer Beto Salvi em homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), a peça ganhou destaque no mundo do mobiliário por seu valor simbólico e estético.

A programação se inicia às 16h, com o encontro Lina Bo Bardi: Design e Arquitetura, reunindo a historiadora Giselle Padoin e o artista e gestor cultural Carlos Trevi, que discutem o legado da arquiteta e sua influência no pensamento contemporâneo.

Às 18h, ocorre o bate-papo Habitart e a Cultura do Design no Brasil, com Marilene Bittencourt e Beto Salvi, sob mediação do arquiteto Tuti Giorgi. A conversa abordará afetos, estética e o renascimento da cultura do design no país, incluindo reflexões sobre a trajetória da cadeira Oscar ao longo de seus 25 anos.

Aberto ao público, o evento ocorre na Rua Coronel Armando Assis, 286, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre.

O espaço ainda estará ambientado com a exposição Afinidades Eletivas, com obras de Beto Salvi e Leticia Remião.