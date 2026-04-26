Caçapava do Sul vai sediar nova edição da Festa do Azeite de Oliva

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Caçapava do Sul abriga nova edição da Festa Nacional do Azeite de Oliva. Arquivo/Agência Publique / Divulgação

Um dos municípios com maior área plantada de oliveiras do Estado, Caçapava do Sul vai sediar a 4ª Festa Nacional do Azeite de Oliva, os dias 1º, 2 e 3 de maio. Além de um evento cultural e gastronômico, a festa quer servir como vitrine de uma cadeia produtiva em expansão.

A programação acontece no Largo Farroupilha, reunindo a Vila do Artesanato, o Pavilhão Cultura Interativa e o Deck Gastronômico, com praça de alimentação, oficinas culinárias e pratos típicos como carreteiro e churrasco campeiro. Em todo o cardápio, o azeite de oliva tem protagonismo.

Ao longo de três dias, as atividades da festa buscam aproximar produtores, empreendedores e consumidores, além de fomentar o turismo e a economia local. O evento ainda conta com apresentações de artistas locais, grupos culturais, teatro de bonecos e shows gratuitos, com atrações como Sandro e Cícero, Rock de Galpão e César Oliveira e Rogério Melo.