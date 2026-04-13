Biblioteca comunitária instalada em praça de Porto Alegre é eleita "Biblioteca do Ano 2025" 

Uma biblioteca comunitária, com acesso gratuito, erguida em praça pública, em Porto Alegre, receberá o título de “Biblioteca do Ano 2025”.

Concedido pela Câmara Rio-Grandense do Livro, o prêmio marca as celebrações do Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor. Desde 1991, reconhece iniciativas, profissionais e instituições que se destacam na promoção da leitura e no fortalecimento da cultura literária no Estado. A cerimônia será no dia 28 de abril, na Capital.

Nada mais justo do que festejar a Biblioteca Comunitária Sabiá do Saibro Sábio. Montada em contêineres na Praça Carlos Santa Helena, bairro Belém Novo, ela é fruto de parceria entre a ONG WimBelemDon e o Instituto Jama, duas instituições com trabalhos sociais exemplares.

Inaugurada em 15 de outubro de 2025, a instituição fechou 2025 com 1,5 mil empréstimos de livros, 4,4 mil visitas e 551 leitores cadastrados — números expressivos em apenas 76 dias de atendimento gratuito.

Mesmo com pouco tempo de funcionamento, o espaço mobilizou a comunidade, gerou impacto concreto e chamou a atenção de especialistas da área.

Afinal, são pouco comuns bibliotecas instaladas em praças, com estrutura acessível, aberta diariamente. Nesse caso, além de tudo, isso ocorre em uma região historicamente marcada pela escassez de equipamentos culturais.

— O prêmio nos pegou de surpresa, é uma grande e boa surpresa. A gente sabia que, em algum momento isso ia acontecer, porque a biblioteca é uma inovação, foi construída de uma forma diferente, com acervo de qualidade, na praça, um espaço super bonito, mantido com energia solar... Sabíamos que ia acontecer, mas não imaginávamos que seria com apenas 76 dias de vida — diz Marcelo Ruschel, fundador da WimBelemDon.

Livros

Com capacidade para 6,5 mil obras literárias, o espaço já recebeu doações da L&PM e do Sesc Livros, além de pessoas físicas, incluindo escritores e escritoras. Outros parceiros são bem-vindos. Contatos aqui.

Outros materiais

O local adota o conceito de “biblioteca das coisas”, permitindo o empréstimo não apenas de livros, mas também de materiais e equipamentos esportivos e de lazer.

Sobre a ONG WimBelemDon

A ONG WimBelemDon nasceu em 2000, por iniciativa do fotógrafo Marcelo Ruschel e de sua mulher, Luciane Barcelos

O nome é resultado da junção de Wimblendon, o mais antigo torneio de tênis do mundo, com Belém Novo, bairro onde fica a sede do projeto

Com o esporte aliado a atividades culturais, pedagógicas e socioemocionais, a iniciativa já ajudou a transformar a vida de mais de mil crianças e adolescentes

Formas de ajudar