Afetado pela enchente de 2024, acervo do Pão dos Pobres tem 800 itens recuperados; trabalho continua

Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

História preservada
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