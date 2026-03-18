Vinícola do Vale dos Vinhedos lança vinho elaborado com uvas passas

Tem novidade no mundo dos vinhos produzidos na serra gaúcha. A Casa Valduga acaba de lançar um rótulo inédito, elaborado a partir de uma técnica chamada "appassimento".
O processo tem origem italiana e consiste em desidratar as uvas antes da vinificação (elas ficam como passas, daí o nome). O resultado é um vinho de alta intensidade aromática, estrutura aveludada e grande capacidade de envelhecimento.
Batizado de Praeteritum, o rótulo tem edição limitada e é resultado de uma década de estudos da equipe de enologia da empresa.
— Diversos testes foram realizados, com diferentes variedades de uva, pontos ideais de maturação, métodos de colheita e acondicionamento, além de diferentes ambientes de desidratação — conta o enólogo Eduardo Valduga.
Eu provei o novo vinho durante uma visita à vinícola em fevereiro, a convite da Wine Locals. É um vinho potente e marcante, que virou o "xodó" de Eduardo — e não é por menos.
O appassimento é um processo delicado e oneroso, reservado a vinhos de alta complexidade. Não é comum no Brasil.
Durante a desidratação, realizada em condições controladas, as uvas perdem parte da água por 72 dias, concentrando aromas, açúcares e polifenóis. Isso confere à bebida um perfil próximo ao de vinhos licorosos.
— É uma abordagem que valoriza a expressão máxima da fruta — explica Eduardo.
Merlot e Marselan
O Praeteritum foi feito com uvas Merlot e Marselan colhidas no Vale dos Vinhedos. Após a colheita, o vinho permaneceu 20 meses em barricas e 40 meses em cave.
A inspiração veio das origens italianas da família Valduga, em especial da região de Trento, onde o appassimento é utilizado.
Para entendidos
Aí vai o detalhamento que recebi da Casa Valduga sobre as características do vinho, de acordo com a análise de quem entende:
- Com coloração vermelho rubi intensa e profunda, o vinho apresenta "lágrimas" abundantes e espessas (são os filetes que escorrem pela parede da taça; indicam a viscosidade da bebida).
- Nos aromas, destacam-se notas balsâmicas de vinhos licorosos e uvas passas, além de geleias e frutas maduras.
- Em boca, os taninos abundantes, a acidez viva e a cremosidade marcante dão sustentação ao corpo potente e suporte para a longevidade (isso significa que é um vinho que "envelhece" bem).
- Essas características tornam o vinho ideal para harmonizar com carnes vermelhas e de caça, filé mignon ao molho de trufas, carré de cordeiro, pato com molhos agridoces e queijos curados.
- Para saber mais e conferir as safras disponíveis, acesse: www.loja.famigliavalduga.com.br.