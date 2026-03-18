Vinícola do Vale dos Vinhedos lança vinho elaborado com uvas passas

Tem novidade no mundo dos vinhos produzidos na serra gaúcha. A Casa Valduga acaba de lançar um rótulo inédito, elaborado a partir de uma técnica chamada "appassimento".

O processo tem origem italiana e consiste em desidratar as uvas antes da vinificação (elas ficam como passas, daí o nome). O resultado é um vinho de alta intensidade aromática, estrutura aveludada e grande capacidade de envelhecimento.

Batizado de Praeteritum, o rótulo tem edição limitada e é resultado de uma década de estudos da equipe de enologia da empresa.

— Diversos testes foram realizados, com diferentes variedades de uva, pontos ideais de maturação, métodos de colheita e acondicionamento, além de diferentes ambientes de desidratação — conta o enólogo Eduardo Valduga.

Eu provei o novo vinho durante uma visita à vinícola em fevereiro, a convite da Wine Locals. É um vinho potente e marcante, que virou o "xodó" de Eduardo — e não é por menos.

O appassimento é um processo delicado e oneroso, reservado a vinhos de alta complexidade. Não é comum no Brasil.

Durante a desidratação, realizada em condições controladas, as uvas perdem parte da água por 72 dias, concentrando aromas, açúcares e polifenóis. Isso confere à bebida um perfil próximo ao de vinhos licorosos.

— É uma abordagem que valoriza a expressão máxima da fruta — explica Eduardo.

Merlot e Marselan

O Praeteritum foi feito com uvas Merlot e Marselan colhidas no Vale dos Vinhedos. Após a colheita, o vinho permaneceu 20 meses em barricas e 40 meses em cave.

A inspiração veio das origens italianas da família Valduga, em especial da região de Trento, onde o appassimento é utilizado.

Para entendidos

Aí vai o detalhamento que recebi da Casa Valduga sobre as características do vinho, de acordo com a análise de quem entende: