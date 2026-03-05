Vinícola da Serra organiza brunch literário para o Dia da Mulher

Vinícola fica em Flores da Cunha. Madre Terra / Divulgação

A Vinícola Madre Terra, em Flores da Cunha, está organizando um "Brunch Literário" em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Intitulado “Mulheres que escrevem o mundo”, o evento ocorre neste domingo (8), das 10h30min às 13h.

A ideia é reunir literatura, vinhos e gastronomia em um encontro feminino para refletir sobre identidade, memória, amor, criação e sociedade. É uma espécie de sarau em que as participantes escolhem trechos de obras selecionadas para ler em voz alta.

A idealização do projeto é da enóloga e escritora Tainá Zaneti, dona do título de primeira doutora gastrônoma do Brasil. Já a seleção de obras foi feita pela livraria Almanaque Cultural.

São autoras como Simone de Beauvoir, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie, Maya Angelou, bell hooks, Carla Madeira e Lygia Fagundes Telles. Também haverá um espaço para comercialização dos livros.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (54) 3500-0260.

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