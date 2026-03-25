Vacas, queijos autorais premiados e piquenique sob a figueira: conheça uma "outra" Porto Alegre

Na semana em que Porto Alegre faz 254 anos, a comemoração é com queijo artesanal porto-alegrense. A Capital não só produz a iguaria, como abriga a menor queijaria do Brasil com certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Fundada em 2023 pelo casal Mariana Guarienti e Rodrigo Polidori (com as vaquinhas Capela, Vitória e Alice), a Tempo Naturalmente Queijo é uma dessas joias que a gente só encontra “lá para fora” — neste caso, a zona rural de uma metrópole.

— É a nossa escolha de vida. Significa muito para nós — conta Marina.

A gente percebe na hora. Os dois largaram a advocacia e se mudaram de mala e cuia para a propriedade da família no bairro Boa Vista do Sul, a 25 quilômetros do Centro.

Lá, decidiram criar as três Jersey (todas nascidas em POA) e iniciar a produção autoral. Deu tão certo, que a marca já foi até premiada.

— São só três ingredientes: leite, coalho e sal, sem conservantes, e o queijo é incopiável (por elementos como o terroir e o tempo de maturação) — diz Rodrigo.

O mais legal é provar os três rótulos (Florêncio, Temprano e 7 Luas), no galpão ou à sombra das figueiras, no pátio da queijaria. É tudo muito simples. E é outra Porto Alegre.

— Aqui, até o tempo tem um ritmo diferente — reflete Mariana.

As pessoas chegam aqui achando que a gente é louco (por viver na zona rural e produzir queijo para viver). Quando saem, têm certeza. RODRIGO POLIDORI Sócio da queijaria ao lado de Mariana e das vacas Capela, Vitória e Alice

Ficou com vontade de conhecer essa turma? A queijaria oferece um piquenique especial aos domingos (leia abaixo como agendar).

Se for até lá, não se esqueça: desacelere, desligue o celular e viva a simplicidade de uma vida sem ostentação.

Serviço

Mariana e Rodrigo com as três "gurias". Jeff Botega / Agencia RBS