Vacas, queijos autorais premiados e piquenique sob a figueira: conheça uma "outra" Porto Alegre

Na semana em que Porto Alegre faz 254 anos, a comemoração é com queijo artesanal porto-alegrense. A Capital não só produz a iguaria, como abriga a menor queijaria do Brasil com certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária.
Fundada em 2023 pelo casal Mariana Guarienti e Rodrigo Polidori (com as vaquinhas Capela, Vitória e Alice), a Tempo Naturalmente Queijo é uma dessas joias que a gente só encontra “lá para fora” — neste caso, a zona rural de uma metrópole.
— É a nossa escolha de vida. Significa muito para nós — conta Marina.
A gente percebe na hora. Os dois largaram a advocacia e se mudaram de mala e cuia para a propriedade da família no bairro Boa Vista do Sul, a 25 quilômetros do Centro.
Lá, decidiram criar as três Jersey (todas nascidas em POA) e iniciar a produção autoral. Deu tão certo, que a marca já foi até premiada.
— São só três ingredientes: leite, coalho e sal, sem conservantes, e o queijo é incopiável (por elementos como o terroir e o tempo de maturação) — diz Rodrigo.
O mais legal é provar os três rótulos (Florêncio, Temprano e 7 Luas), no galpão ou à sombra das figueiras, no pátio da queijaria. É tudo muito simples. E é outra Porto Alegre.
— Aqui, até o tempo tem um ritmo diferente — reflete Mariana.
As pessoas chegam aqui achando que a gente é louco (por viver na zona rural e produzir queijo para viver). Quando saem, têm certeza.
RODRIGO POLIDORI
Sócio da queijaria ao lado de Mariana e das vacas Capela, Vitória e Alice
Ficou com vontade de conhecer essa turma? A queijaria oferece um piquenique especial aos domingos (leia abaixo como agendar).
Se for até lá, não se esqueça: desacelere, desligue o celular e viva a simplicidade de uma vida sem ostentação.
Serviço
- O quê: Tempo Naturalmente Queijo
- Onde: Av. Boa Vista, nº 1981, bairro Boa Vista do Sul, Porto Alegre
- O que fazer: a dica é agendar um piquenique completo (R$ 188 para duas pessoas), sempre aos domingos
- Mais detalhes: siga @tempoqueijaria no Instagram e acesse o site temponaturalmentequeijo.com.br. Whats: (51) 99969-2961.