Terra do Cristo Protetor, Encantado inaugura Parque Caminho dos Milagres 

Terra do Cristo Protetor, Encantando, no Vale do Taquari, segue investindo no turismo religioso. Desde a última sexta-feira (20), o município conta com o Parque Caminho dos Milagres.

O espaço foi inaugurado na Estrada de Linha São Marcos, como uma experiência de espiritualidade e reflexão.

Em meio à natureza, os visitantes percorrem um trajeto ornamentado por esculturas que retratam os milagres de Jesus Cristo.

Entre as cenas representadas, estão a transformação da água em vinho, a fábula em que Jesus caminha sobre as águas, a multiplicação dos pães e a ressurreição de Lázaro.

O percurso inclui ainda espaços simbólicos como a Fonte das Graças, que convida à oração e à contemplação.

Idealizado pelos empresários Vanderléia e Idacir Cardoso, o projeto segue em expansão e deve reunir, quando concluído, 75 esculturas.

À frente da Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari, Rafael Fontana diz que a iniciativa fortalece o o turismo regional.

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