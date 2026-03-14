Sotaque gaúcho no hotel cassino que se tornou ícone da hotelaria uruguaia

Há duas décadas, um dos hotéis mais tradicionais e luxuosos de Punta del Este, no Uruguai, tem uma porto-alegrense na direção. Carolina Soria lidera o Departamento Comercial e as Relações Públicas do Enjoy, antigo Conrad, velho conhecido do público brasileiro.

Inspirado nos grandes hotéis-cassino de Las Vegas (EUA), o empreendimento foi inaugurado em frente à Playa Mansa em 1997 e virou ícone da hotelaria e do entretenimento.

No Brasil, ficou famoso pelas aparições no programa do colunista social Amaury Jr. e por receber grandes shows internacionais, de Pet Shop Boys a Ringo Starr, de Roberto Carlos a Julio Iglesias.

Muitos gaúchos, aliás, se hospedaram lá atraídos por esses eventos, além do cassino (considerado o maior da América Latina, com 4 mil metros quadrados, 500 máquinas e dezenas de mesas) e da estrutura de resort, com piscinas, SPA, sete bares e restaurantes, além de 18 salas de conferências, night club e parador à beira-mar. São 292 apartamentos e 43 suítes.

Estive lá a convite do Ministério do Turismo do país. É um colosso, com mil funcionários (podendo chegar a 1,8 mil na alta temporada). A estrutura vem sendo renovada desde que o grupo chileno Enjoy assumiu o negócio, há cerca de 15 anos.

Carolina acompanhou tudo de perto.

Formada em Turismo pela PUCRS, ela fez especialização em Direção de Empresas Hoteleiras na Espanha. Depois de uma passagem pelo Hotel Arts Barcelona, da famosa rede Ritz-Carlton, foi contratada pelo antigo Conrad.

— Sou filha de mãe uruguaia e conheço o país desde pequena, mas nunca imaginei que moraria no Uruguai. Acabei ficando e me apaixonando. Já são 24 anos — conta a diretora.

Além do trabalho, ela fez família em Punta: é mãe de um casal de filhos e foi casada com o também gaúcho Diego Berná, gerente-geral do Enjoy.

Hoje, o foco de Carolina como gestora é o público do Brasil, que representa quase metade dos cerca de 100 mil hóspedes/ano do hotel.

— Minha responsabilidade é fazer com que os brasileiros, e os gaúchos, em especial, não venham a Punta só no verão. Vale muito conhecer Punta no inverno. Temos vinícolas, boa comida e muito mais — destaca a porto-alegrense.

Atrativos

Entre os atrativos para além da temporada de verão, a cidade tem uma variedade de opções gastronômicas para atender a diferentes gostos e orçamentos.

O enoturismo em Punta del Este é outro destaque. Embora a cidade seja mais conhecida por suas praias e pela vida noturna, a região abriga vinícolas e vinhedos que oferecem degustações e passeios para os amantes do vinho. O hotel oferece a experiência “Punta Wine Trip”.

Tem também o turismo cultural, que inclui desde galerias e feiras de arte e artesanato até museus como o Museu do Mar, o Museu de Arte Contemporânea Atchugarry e a Casapueblo.

Dicas

Escultura "La Mano", um símbolo de Punta. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Punta vale a viagem, apesar dos preços salgados para o bolso brasileiro.

Se for, não deixe de visitar a escultura La Mano (com os dedos saindo da areia), na Playa Brava. Aqui você não gasta nada e se diverte fazendo boas fotos.

Outro passeio legal é o porto, onde dá para ver leões marinhos, conhecer o projeto Pacto Oceânico (que valoriza pescadores locais). Se tiver vontade, pode turistar de barco (um programa "bem família"). A ilha Gorriti, por exemplo, fica a 15 minutos de navegação e tem atrativos históricos.

No centro, caminhe pela Av. Gorlero, a principal da cidade, cheia de comércio. Dali, é possível ir até o farol de Punta, charmosíssimo.