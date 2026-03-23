Shopping de Porto Alegre ganha gelateria conectada a livraria por passagem interna

Detalhe da passagem entre a gelateria e a livraria. Renan Costantin / Divulgação

O Bourbon Shopping Carlos Gomes, inaugurado em outubro passado pelo Grupo Zaffari, em Porto Alegre, acaba de ganhar uma novidade que une literatura e gastronomia.

É a nova operação da Freddo Gelateria, no segundo andar do empreendimento, ao lado da livraria Paisagem.

O diferencial é que as duas operações estão conectadas, de forma inédita, por uma passagem interna. O acesso permite que os visitantes transitem livremente entre as prateleiras de livros e a tradicional marca de sorvetes artesanais argentinos.

Sobre a Freddo

No mercado há mais de 50 anos, a Freddo tem mais de 200 lojas em sete países, e essa é a primeira unidade em modelo collab com uma livraria.

A marca se destaca pelos gelatos produzidos artesanalmente desde 1969 com leite fresco argentino e sem conservantes.

A operação oferece, ainda, cardápio de cafeteria com doces e salgados no estilo dos cafés de Buenos Aires, onde a marca foi fundada.

Entre as opções, estarão medialunas, empanadas e tortas. Outro destaque do cardápio são os cafés premium da marca Italiana Lavazza, com mais de 120 anos de tradição.

Sobre a Paisagem

A Paisagem está em funcionamento desde a abertura do shopping. É a terceira livraria da marca na cidade, com destaque para a seção de livros infantis.

A Paisagem também é reconhecida pela exclusividade sobre os títulos da editora alemã de alto luxo Taschen e por trabalhar com mais de 100 outras editoras, incluindo Konemann, Teneues, Rizzoli e Abrams.