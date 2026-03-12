Série de animação infantil "Bluey" terá show oficial em Porto Alegre

Personagens do espetáculo em ação. Andy Santana / Divulgação

Após temporada de sucesso no centro do país, o show oficial da série Bluey chega pela primeira vez a Porto Alegre.

O desenho animado australiano (leia mais abaixo) é a “sensação” do momento entre a criançada (por conta de uma cachorrinha da raça Blue Heeler), produzida pela Ludo Studio, vencedora do Emmy.

O espetáculo Bluey Ao Vivo – Diversão em Família! terá apresentações no Teatro do Bourbon Country neste sábado (14) e domingo (15) (leia os detalhes no fim do texto).

O show oficial brasileiro é resultado de parceria entre BBC Studios, Lotus Global e a Turbilhão de Ideias, do gaúcho Gustavo Nunes (o mesmo do musical dos Paralamas do Sucesso, de Cássia Eller e de Djavan).

— Trazer essa produção internacional para Porto Alegre, minha cidade natal, reforça o cenário cultural gaúcho e retribui o carinho do público local com um espetáculo de magnitude global — diz Gustavo.

Sobre "Bluey"

Produzida pela Ludo Studio, Bluey é uma série que celebra a imaginação e o brincar, centrada em uma família de cães da raça Blue Heeler.

O programa é transmitido pela ABC na Austrália e globalmente por Disney Channel, Disney Jr. e Disney+.

No Brasil, a série também é exibida na TV Cultura.

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