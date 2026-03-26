Retomada do projeto "Gaúchos em Cena" celebra coreógrafa Carlota Albuquerque

O epílogo do 32º Porto Alegre em Cena — um dos mais vibrantes e tradicionais festivais de teatro do RS — fará uma homenagem justíssima a um dos mais respeitados nomes da dança contemporânea brasileira: a porto-alegrense Carlota Albuquerque.

Na retomada do projeto Gaúchos em Cena, a coreógrafa terá a trajetória contada em uma biografia. O lançamento será em 29 de abril, Dia Internacional da Dança, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel.

A obra Carlota Albuquerque - O Coletivo ou Nada é assinada pela pesquisadora, teórica do teatro e filha de Carlota, Joana de Albuquerque, e pela atriz e gestora cultural Gabriela Munhoz.

O texto propõe não apenas um registro biográfico, mas um exercício de memória viva, reconhecendo a artista em todas as dimensões.

É, no fundo, uma biografia afetiva, que traduz o "fazer cênico" de Carlota, uma diretora movida pelo sentimento e pela capacidade de trabalhar coletivamente.

Gaúchos em Cena

O projeto Gaúchos em Cena estava paralisado desde 2018. É uma iniciativa do Porto Alegre em Cena, que destaca o compromisso histórico com a salvaguarda da memória artística do Rio Grande do Sul.

A cada edição, o projeto dedica-se à elaboração da biografia de um artista do Sul do país, reconhecendo trajetórias fundamentais para a constituição das artes cênicas e contribuindo para a visibilidade, o reconhecimento público e a preservação de seus legados estéticos, pedagógicos e políticos.

Carlota

Agraciada por prêmios como Ordem do Mérito Cultural e, recentemente, Mestras e Mestres das Artes, promovido pela Funarte, Carlota Albuquerque é fundadora do Terpsí Teatro de Dança.

Ela construiu, ao longo de décadas, uma obra marcada pela pesquisa do corpo como campo poético, político e sensível, atravessando linguagens, dialogando com o teatro, a música e as artes visuais, e formando gerações de artistas.