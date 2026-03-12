René Redzepi e o "Noma": de que vale um chef estrelado que assedia e maltrata funcionários? 

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A "notícia do ano" no mundo da alta gastronomia está repercutindo com força: um dos nomes mais celebrados da culinária internacional, o chef dinamarquês René Redzepi, pediu demissão nesta quarta-feira (11) após denúncias de agressões, assédio e humilhações no Noma.

A saber: trata-se de um dos restaurantes mais incensados do mundo (eleito cinco vezes o melhor do planeta), com três estrelas Michelin, que Redzepi comandava havia 23 anos.

Comandava. Não comanda mais.

Ele anunciou a saída publicamente nas redes, depois que uma reportagem publicada pelo New York Times revelou os relatos assombrosos de cerca de 35 ex-funcionários, que atuaram no Noma entre 2009 e 2017.

Redzepi assumiu os erros e se desculpou:

"Tenho trabalhado para ser um líder melhor e o Noma deu grandes passos para transformar sua cultura ao longo de muitos anos. Reconheço que essas mudanças não reparam o passado. Um pedido de desculpas não é suficiente; assumo a responsabilidade por minhas próprias ações".

Ele também publicou um vídeo pedindo desculpas à equipe do Noma (veja abaixo).

É por essas e outras que é preciso ter cuidado ao endeusar nomes gastronômicos.

Nos últimos anos, chefs deixaram de ser cozinheiros e viraram celebridades. Muitos, sabe-se disso nos bastidores, largaram os fogões e as panelas, delegando tarefas e posando para fotos e vídeos como gênios ou astros da TV.