Rede de cafés do RS vai distribuir 20 mil xícaras colecionáveis no Dia da Mulher

Ilustração foi criada pelo StudioBah. Wiliam Perin/StudioEagle / Divulgação

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo, a Quiero Café, nascida em Teutônia, no Vale do Taquari, vai distribuir mais de 20 mil xícaras de porcelana colecionáveis em suas unidades pelo país neste sábado (7).

Este é o terceiro ano que a marca organiza a ação. A ilustração foi criada pelo StudioBah e reúne duas imagens.

Uma das artes simboliza renovação e mudança com uma mulher deitada sobre a areia da praia. Já outra a figura feminina aparece com os braços erguidos, segurando um grão de café, com os cabelos ao vento, imagem que representa vitalidade, resistência e protagonismo.