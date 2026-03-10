Quem é o gaúcho na lista dos "25 melhores estilistas de vestidos de noiva do mundo"

Natural de Ana Rech, localidade de Caxias do Sul, na Serra, o estilista Carlos Bacchi, com ateliê em São Paulo (na Avenida Paulista, do lado do Masp), conquistou um feito e tanto: pela terceira vez, ele está na lista dos “25 melhores estilistas de vestidos de noiva do mundo”, da revista especializada The Wed, referência no mercado internacional.
Segundo a publicação, ele é conhecido pelos vestidos “elegantes” e “de ousadia marcante”, com “acabamento excepcional” e "tecidos luxuosos e de alta qualidade".
Bacchi estourou no mercado de noivas e está produzindo trajes para casamentos de norte a sul do país, apostando em tecidos artesanais e ecológicos.