Quem é o gaúcho na lista dos "25 melhores estilistas de vestidos de noiva do mundo"

Natural de Ana Rech, localidade de Caxias do Sul, na Serra, o estilista Carlos Bacchi, com ateliê em São Paulo (na Avenida Paulista, do lado do Masp), conquistou um feito e tanto: pela terceira vez, ele está na lista dos “25 melhores estilistas de vestidos de noiva do mundo”, da revista especializada The Wed, referência no mercado internacional.