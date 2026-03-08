Quem é a primeira mulher a liderar um programa de Cirurgia Robótica no RS

Neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a coluna destaca uma história inspiradora. Natural de Porto Alegre, filha de pais peruanos e neta de imigrantes japoneses, a cirurgiã torácica Maria Teresa Tsukazan Schwarz é a primeira mulher a liderar um programa de cirurgia robótica no Rio Grande do Sul.

À frente da área no Hospital São Lucas da PUCRS, que completa cinco décadas de atuação, a médica coordenou em janeiro deste ano o primeiro procedimento do tipo realizado na instituição.

Como muitas de nós, Maria Teresa teve, dentro de casa, uma vida inspirada pela força feminina na educação e na ciência. Sua mãe recebeu bolsa e foi doutora pela Brown University (Ivy League) nos Estados Unidos na década de 70, retornando ao Peru como primeira mulher doutora na Escola de Engenharia daquele país — foi, para a filha, um modelo de protagonismo e liderança, uma inspiração.

Maria Teresa agora também é exemplo.

Depois de se formar em Medicina pela PUCRS e de concluir a residência em Cirurgia Geral, ela iniciou, em 2008, a especialização em Cirurgia Torácica no próprio Hospital São Lucas — uma área ainda predominantemente masculina e com poucas referências femininas em posições de liderança.

Esse cenário a motivou a ultrapassar fronteiras. Em 2012, a médica foi para Nova York, nos Estados Unidos, onde ingressou no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, centro de referência mundial em oncologia.

Lá, ela trabalhou com a cirurgiã torácica Valerie Rusch, uma das primeiras mulheres certificadas na especialidade nos Estados Unidos (referência global em cirurgia robótica e ex-presidente do Colégio Americano de Cirurgiões). A experiência internacional e o contato com uma liderança feminina consolidada tornaram-se marcos em sua trajetória profissional.

Desde então, há 15 anos, Maria Teresa atua como cirurgiã torácica no Hospital São Lucas da PUCRS e, desde 2021, é chefe do Serviço de Cirurgia Torácica. Em sua cidade natal, tornou-se referência para residentes e estudantes de Medicina, que hoje encontram, no próprio hospital, uma liderança feminina consolidada, sem a necessidade de buscar representatividade fora do país.

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