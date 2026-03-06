Primeira carta de águas minerais da hotelaria brasileira é lançada na serra gaúcha

Parte do cotidiano, em geral considerada "elemento neutro" em almoços e jantares, a água subiu de patamar na serra gaúcha.

Desde março, a Coleção Casa Hotéis, em Gramado e Cambará do Sul, oferece a primeira carta de águas minerais do setor hoteleiro brasileiro.

É isso mesmo: a exemplo do que já ocorre com vinhos, espumantes e drinques, chegou a vez do líquido que conhecemos como "inodoro, incolor e insípido" ganhar protagonismo.

É tendência na alta gastronomia e, por aqui, a ideia ganhou corpo desde que um gaúcho de Canela venceu o 1º Concurso Brasileiro de Sommelier de Águas Minerais.

Gustavo Buske já havia conquistado os títulos de melhor sommelier de vinhos do Rio Grande do Sul em 2022 e 2023. Em 2025, acumulou a nova conquista, em evento promovido pela Associação Brasileira de Sommeliers em São Paulo(ABS-SP).

Coube a ele, head sommelier da Coleção Casa Hotéis, elaborar o novíssimo menu, disponível no Casa da Montanha e no Wood Hotel, em Gramado, e no Parador Cambará do Sul, em Cambará.

"Mas água não é tudo igual?", você deve estar se perguntando. Gustavo diz que há diferenças entre as fontes, cada uma com características próprias, dependendo, por exemplo, do tipo de mineral envolvido, o que implica variações, ainda que sutis, em termos de mineralidade e até de efervescência.

A carta reúne diferentes marcas, desde a brasileiríssima Cambuquira, de Minas Gerais (que é naturalmente gaseificada e ostenta o título de "segunda melhor água mineral do planeta") até rótulos da Itália (como a Acqua Panna, da Toscana, e a San Pellegrino, dos Alpes), da França (com destaque para as famosas Evian e Perrier) e da Noruega (da marca VOSS, considerada uma das mais puras do mundo, presente em hotéis e restaurantes de luxo em mais de 35 países).