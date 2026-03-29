Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ginga
Notícia

Porto Alegre terá experiência inédita com shows, transmissão de jogos e clima de boteco na Copa do Mundo

Entre 13 de junho e 19 de julho, o circuito da Ginga chegará pela primeira vez à cidade; projeto estará em outras 11 capitais e em Miami (EUA)

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