Porto Alegre terá experiência inédita com shows, transmissão de jogos e clima de boteco na Copa do Mundo

Espaço da Ginga na última Copa do Mundo. Ginga / Divulgação

Porto Alegre terá novidade durante a Copa do Mundo: pela primeira vez, a Capital vai a integrar o circuito da Ginga, plataforma cultural associada à competição mundial de futebol no Brasil.

Entre os dias 13 de junho e 19 de julho, o projeto vai desembarcar na cidade reunindo, em um único espaço (que será divulgado em breve, assim como os detalhes sobre os ingressos), transmissões dos jogos, programação musical, convivência urbana e ativações culturais (dá uma espiada na foto acima).

A promessa é ir além da exibição das partidas no telão, com clima de boteco, atrações pré e pós-jogo e shows com artistas que são sucesso.

Já estão confirmados o fenômeno do trap Wiu, o representante do rap e do funk carioca Mc Cabelinho, o produtor e DJ de funk paulista Japa NK e o gaúcho MC Meno K, artista brasileiro masculino mais ouvido no Spotify.

Haverá ativações simultâneas em 12 capitais brasileiras: além de Porto Alegre, estão na lista São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Balneário Camboriú, Natal, Belo Horizonte, São Luís, Fortaleza e Recife.

A festa também estará presente fora do país, com uma edição especial em Miami, nos Estados Unidos.

Ginga

Criada em 2018, a Ginga entra em sua terceira Copa do Mundo e na segunda edição em escala nacional, após também ter passado por duas edições da Copa América.

Mais de 360 mil pessoas já participaram das edições realizadas pelo Brasil.

O projeto é apresentado pela Budweiser, tem realização do Grupo Austral e parceria com Boske, Coolture, Bar1, Nuy e Emikatê.