Poltrona inspirada na bergamota conquista prêmio internacional de design

Criada pelo designer Samuca Gerber para a marca gaúcha Salva Design de Mobiliário a poltrona Bergamota ganhou o iF Design Award 2026.

É um dos reconhecimentos internacionais mais respeitados do setor, concedido pelo iF International Forum Design, na Alemanha.

A inspiração para o móvel nasceu de uma imagem profundamente ligada ao cotidiano do Sul do Brasil: a “berga” com os gomos à mostra.

O resultado, como se vê nas fotos acima, é uma peça de proporções generosas e presença marcante, que pode ser acompanhada por um pufe, no mesmo desenho.

O autor

Catarinense de nascimento e filho de pais gaúchos, Samuca estudou na UFRGS e na Ulbra.

Ele construiu uma trajetória que passa por arte, marcenaria e design.

Atualmente atua como designer residente da Salva, desenvolvendo criações exclusivas para a indústria e fazendo a curadoria de novas peças assinadas por outros profissionais.

Sobre a Salva

Parte do Grupo Minuano, complexo empresarial fundado há mais de 50 anos e especialista na produção de couros, estofados e tapetes, a Salva, de Lindolfo Collor, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre, é referência em design de mobiliário de alto padrão e tem o couro como sua principal matéria-prima.