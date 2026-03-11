Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Criação autoral
Notícia

Poltrona inspirada na bergamota conquista prêmio internacional de design

Criada por Samuca Gerber para a gaúcha Salva Design de Mobiliário, a peça venceu o iF Design Award 2026 na Alemanha

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS