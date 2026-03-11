Poltrona inspirada na bergamota conquista prêmio internacional de design

Criada pelo designer Samuca Gerber para a marca gaúcha Salva Design de Mobiliário a poltrona Bergamota ganhou o iF Design Award 2026.
É um dos reconhecimentos internacionais mais respeitados do setor, concedido pelo iF International Forum Design, na Alemanha.
A inspiração para o móvel nasceu de uma imagem profundamente ligada ao cotidiano do Sul do Brasil: a “berga” com os gomos à mostra.
O resultado, como se vê nas fotos acima, é uma peça de proporções generosas e presença marcante, que pode ser acompanhada por um pufe, no mesmo desenho.
O autor
Catarinense de nascimento e filho de pais gaúchos, Samuca estudou na UFRGS e na Ulbra.
Ele construiu uma trajetória que passa por arte, marcenaria e design.
Atualmente atua como designer residente da Salva, desenvolvendo criações exclusivas para a indústria e fazendo a curadoria de novas peças assinadas por outros profissionais.
Sobre a Salva
Parte do Grupo Minuano, complexo empresarial fundado há mais de 50 anos e especialista na produção de couros, estofados e tapetes, a Salva, de Lindolfo Collor, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre, é referência em design de mobiliário de alto padrão e tem o couro como sua principal matéria-prima.
Com uma produção mensal de 4 mil peças, a marca possui cerca de 100 produtos em linha entre sofás, poltronas e complementos que se destacam pelo design autoral brasileiro.