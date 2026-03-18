Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Memória da imprensa
Notícia

"Pasquim", jornal que marcou época, tem todas as 1.072 edições digitalizadas, com acesso gratuito

Digitalização foi realizada pela Biblioteca Nacional, com doações de exemplares de Ziraldo e da Associação Brasileira de Imprensa

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