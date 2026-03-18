"Pasquim", jornal que marcou época, tem todas as 1.072 edições digitalizadas, com acesso gratuito

Uma das edições teve Elis Regina na capa. Paulo Franken / Ver Descrição

Todas as 1.072 edições do "Pasquim", que circulou entre 1969 e 1991 no Brasil, foram digitalizadas pela Biblioteca Nacional. É uma boa notícia para a preservação da memória da comunicação e da história do país.

A iniciativa teve o apoio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e do cartunista Ziraldo, falecido em 2024, que cederam exemplares para completar a coleção.

O Pasquim foi um jornal que marcou época no país por sua irreverência, pelo humor e a anarquia e pela atuação combativa durante a ditadura civil-militar. O periódico foi, também, um baluarte da contracultura.

Além das edições digitalizadas, o site com as informações conta com uma seção de memórias, na qual estão disponibilizados textos produzidos por colaboradores do "Pasquim" e índices de colaboradores e seções do jornal, trazendo uma nova experiência para o público.

Foram identificados mais de 4 mil colaboradores e mais de 200 seções ao longo dos 22 anos em que o Pasquim circulou.