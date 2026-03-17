Parque da Redenção terá show gratuito de Xande de Pilares

Xande de Pilares foi premiado, recentemente, por cantar a obra de Caetano Veloso. Washington Possato / Divulgação

Um dos principais nomes do samba brasileiro contemporâneo, Xande de Pilares, fará um show gratuito em Porto Alegre. Será no dia 15 de maio, uma sexta-feira, no Parque da Redenção.

A apresentação, marcada para as 20h, integra a programação da Semana S, promovida pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, que realiza uma série de atividades abertas ao público na Capital entre os dias 15 e 16, incluindo palestras, serviços gratuitos e shows.

Com uma carreira consolidada e reconhecida, Xande acumula prêmios e indicações importantes da indústria musical. Em 2023, conquistou o Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Samba/Pagode" com o disco "Xande Canta Caetano", projeto dedicado à obra de Caetano Veloso e amplamente celebrado pela crítica especializada. O trabalho também recebeu destaque em premiações e rankings de melhores álbuns do ano no Brasil.

Antes da carreira solo, o artista ganhou projeção nacional como vocalista do Grupo Revelação, um dos grupos responsáveis por popularizar o pagode nos anos 2000.

Desde então, construiu uma trajetória marcada por sucessos e apresentações em todo o país, reunindo no repertório clássicos do samba, composições autorais e releituras de nomes importantes da música brasileira.

A relação de Xande com o público gaúcho também é frequente. O cantor já se apresentou em diferentes cidades do Rio Grande do Sul ao longo da carreira, participando de festivais, shows e eventos culturais que costumam reunir grande público.

Semana S

Realizada simultaneamente em diferentes cidades brasileiras, a Semana S do Comércio reúne iniciativas nas áreas de cultura, lazer, educação, saúde e cidadania, com o objetivo de apresentar à comunidade parte das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio.

Em Porto Alegre, a programação principal ocorre nos dias 15 e 16 de maio e inclui atrações culturais, serviços gratuitos e atividades abertas à população.