Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Sem fundo e sem paredes
Notícia

O que significam os "esqueletos" de caçambas de entulho espalhados por Porto Alegre

As estruturas podem ser vistas, por exemplo, em frente ao Museu de Arte do Paço e nos fundos da Casa de Cultura Mario Quintana

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