O que significam os "esqueletos" de caçambas de entulho espalhados por Porto Alegre

Desde o último final de semana, uma série de caçambas de entulho "vazadas" (estruturas que mostram apenas os "esqueletos" das peças) estão espalhadas em diferentes pontos de Porto Alegre.

É possível ver exemplares em locais como ao Museu de Arte do Paço, ao lado do Mercado Público, e a Casa de Cultura Mario Quintana. O que significam? E por que estão ali?

A resposta é: arte urbana e reflexão crítica. São esculturas.

Os contêineres sem fundo e sem paredes estão ligados à exposição Da margem à beleza, do artista paulistano Eduardo Srur. A mostra — sobre a qual eu já havia escrito aqui na coluna — foi inaugurada no último sábado (14) no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) no 4º Distrito.

A marca de Srur é a capacidade de fazer do lixo arte de primeira grandeza. Há anos, o paulistano coleta sacolas plásticas nas margens de córregos poluídos e os transforma em releituras de pinturas famosas, da Mona Lisa, de Da Vinci, à Noite Estrelada, de Van Gogh. É uma forma de chamar a atenção para um problema global.

Instaladas originalmente nas ruas de São Paulo, as caçambas fazem parte da estratégia. Elas foram instaladas no trajeto entre a Casa de Cultura (onde o MACRS tem salas) e a sede do museu no 4º Distrito, como uma espécie de trilha. A ideia, além de conectar os dois pontos, é fazer pensar.

— O lixo que depositamos nessas estruturas não fica ali. Quando jogamos algo “fora”, a sujeira não desaparece, apenas muda de lugar. Meu trabalho é questionar a forma como consumimos e descartamos os resíduos — diz Srur.

Com curadoria de Fernando Zugno, a exposição no MACRS fica em cartaz até 12 de julho (leia os detalhes abaixo).

Como visitar a mostra

O museu funciona de terças a sextas das 12h às 18h e aos sábados e domingos das 10h às 18h, com entrada franca.

Fica na Rua Comendador Azevedo, 256, bairro Floresta, em Porto Alegre.

Onde estão as caçambas