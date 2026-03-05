"O melhor é deixar nossas opiniões políticas fora da sala de concerto", diz pianista ucraniana que abre temporada 2026 da Ospa

Valentina Lisita interpreta o 3º Concerto para Piano de Prokofiev. Gilbert Francois / Divulgação

A velocidade com que se esgotaram os ingressos para o concerto de abertura da temporada 2026 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) dá uma dimensão do sucesso. Foram menos de seis horas e já não havia mais assentos disponíveis. O segredo tem nome: a pianista Valentina Lisitsa, que interpreta o 3º Concerto para Piano de Sergei Prokofiev, um clássico do repertório.

Nascida na Ucrância, ela foi precursora no mundo da música clássica ao publicar suas gravações no YouTube (veja uma delas no fim do texto). São mais de 300 milhões de visualizações, e centenas de milhares de seguidores. Por onde passa, ela enche salas de concerto.

Após uma viagem que iniciou na última terça-feira (3), passando por Istambul, Paris, Rio de Janeiro e Porto Alegre, ela fez seu primeiro ensaio com a Ospa nesta quinta-feira (5). Na conversa com a coluna, Valentina fala sobre a orquestra, a importância das redes sociais para sua carreira e mudanças pelas quais o mundo da música clássica passou nos últimos anos.

Além disso, também abordou sua polêmica relação com Putin, que já motivou cancelamento de concertos, principalmente na Europa.

Nesta sexta, a Ospa também interpreta a Sinfonia No. 5, de Ludwig van Beethoven e Prince Igor: Danças Polovetsianas, de Alexandr Borodin.

Leia a entrevista

É sua segunda vez em Porto Alegre. Como está se sentindo?

Estou muito empolgada. Muito feliz que os ingressos esgotaram rápido.

Como foi esse primeiro ensaio?

A orquestra é excelente. Eu toquei Prokofiev talvez centenas de vezes e eu acho que essa foi uma das três ou cinco melhores. (A Ospa) é muito boa, muito bem preparada, ágil, com várias cores. Essa peça não requer só uma orquestra tocando, mas solando.

Primeiro ensaio com a Ospa foi nesta quinta-feira (5). Danielle Bayer / OSPA / Divulgação

Que importância tiveram os vídeos no YouTube para sua carreira?

Quando eu comecei a publicar, estava no início e sem concerto, como muitos iniciantes. (Nas escolas) eles nos ensinam como tocar Bach, estudos, técnicas, expressividade, mas não falam sobre carreira. Para nós, fazer uma carreira é encontrar audiência, essa é a grande questão para todos os músicos iniciantes. As competições te promovem, mas por um tempo curto.

A internet não era o que é agora, mas as pessoas procuravam sobre música clássica. Foi muito orgânico e eu fui muito sortuda. Foi ótimo para atrair novos públicos para o mundo da música clássica. Me permitiu alcançar muitas pessoas. Chego aqui e as pessoas me conhecem.

Essa obra que você vai interpretar não foi bem recebida no início, certo?

Quando Prokofiev escreveu esse concerto, ele era jovem. Se fosse hoje, usaria um corte de cabelo estranho, provavelmente se vestiria como um punk, um fantasma ou alguma coisa. Ele queria sempre chocar as pessoas. Ele quebrava as regras, os moldes, para tirar as pessoas da zona de conforto. Agora, as pessoas acham a obra legal, reconfortante, mas o concerto foi escrito para incomodar. Prokofiev queria isso. Queria que ficássemos ultrajados pela música. Essa música é como um tapa na cara cheio de energia que a gente sente ainda hoje, mais de cem anos depois.

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O que mudou na recepção da obra?

Tem um erro comum que é achar que você precisa de algum tipo de educação musical para aproveitar um concerto. Algumas músicas, como esse concerto do Prokofiev, envelhecem para virarem clássicos. Música clássica não se resume a compositores que morreram 200 anos atrás. São compositores que ainda falam conosco, com quem ainda podemos nos relacionar. Bach escreveu há tantos séculos, mas ainda achamos algo diferente em sua música que ressoa em nossa época. Esta obra te dá alegria. Alegria para mover-se. Por isso ela é um clássico. Sempre achamos algo novo.

Uma polêmica na sua carreira seria sua defesa de Putin...

Eu não apoio o Putin. Esse é um problema da internet, as pessoas podem dizer qualquer coisa. Eu sou uma cidadã dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia. Já tive concertos cancelados na Rússia por ser ucraniana, nos Estados Unidos por dizerem que apoio Putin. O que apoio é o senso comum, isso que falta agora.

Eu estava falando sobre a guerra na fronteira entre a Ucrânia, no Dombas, onde tenho muitas conexões, por 10 anos. Eu falei com as pessoas, fiz apresentações. Eu conheço pessoas, sabia o que estava acontecendo de forma diferente do que era apresentado nos jornais. E eu estava falando que isso precisava acabar. Agora sabemos que teria sido melhor acabar naquela época, então não teríamos esse desenvolvimento.

Mas o melhor é deixar nossas opiniões políticas fora da sala de concerto. Muitos músicos e artistas podem ser cancelados. Podemos cancelar Chopin pelas cartas antissemitas que escreveu. Brahms, pelas piadas terríveis sobre mulheres. Com a arte, deveríamos deixar as pessoas serem pessoas e estarem nos palcos. A não ser que a pessoa faça disso uma declaração política. Mas se você toca Prokofiev, que declaração política há nisso?

A música clássica é um ambiente autoritário?

O problema da música clássica, para mim em particular, é que ela é elitista. Você vê pessoas que são muito ricas indo a concertos. Nos Estados Unidos é um clube, o mesmo em festivais na Europa. Eles vivem dizendo que querem inclusão na música, mas quando jovens e pessoas diferentes estão presentes, dizem: "o que eles estão fazendo aqui?" É contra isso que estou me posicionando agora. Estou muito feliz que os ingressos (para a Ospa) se esgotaram muito rápido e com preços que não eram caros, não eram para a elite. Em Brasília, vou tocar sem cobrança de ingressos, por exemplo.