O destino internacional da vez é nosso vizinho, toma mate e quer dobrar o número de turistas brasileiros

Já aconteceu com o Peru e com Portugal. Agora, chegou a vez do Uruguai.

Nosso vizinho de fronteira vem atraindo olhares (e milhares de dólares) de estrangeiros encantados com suas virtudes: praias charmosas, campos a perder de vista, uma capital com um “quê” de interior, vinhos de primeira linha, carnes nobres e o mais interessante de tudo: um modo de vida que parece resistir às pressões implacáveis da pós-modernidade.

Estive lá durante toda a última semana, a convite do Ministério do Turismo do país, acompanhada de mais três jornalistas brasileiros. É fácil entender o frisson em torno dos uruguaios e de sua terra.

Além de todos os atrativos, há uma força identitária única que os distingue, difícil de traduzir em palavras. E, para nós, gaúchos, há muito mais em comum do que o chimarrão (mate) e o churrasco (parrilla).

Turistas em dobro

Em 2025, o país registrou 3,6 milhões de turistas, 100 mil a mais do que o número de habitantes. A meta, agora, é dobrar o volume nos próximos quatro anos (leia aqui a entrevista com o ministro).

Há cada vez mais europeus por lá e também asiáticos, que chegam aos borbotões com os grandes cruzeiros internacionais.

Desde a pandemia, outro fenômeno ganha corpo: é crescente a quantidade de forasteiros que chegam para ficar. São especialmente norte-americanos, argentinos e brasileiros endinheirados, erguendo casas luxuosas nos arredores das badaladas Punta del Este e José Inácio, joias litorâneas que, em certa medida, lembra a Santa Catarina dos velhos tempos.

Durante minha estadia, revisitei destinos clássicos, conheci novos roteiros, vivi experiências incríveis, conversei com moradores, autoridades, empresários e artistas.

Nas próximas semanas, vou contar aqui um pouco do que vi.

Na lista, estão desde o novíssimo Museu de Arte Contemporânea Atchugarry (Maca), em Manantiales, à famosa Bodega Garzón, em Maldonado, eleita a quarta melhor do mundo.

Vou contar sobre Montevidéu, Colônia do Sacramento, Punta e arredores, com dicas especiais e curiosidades (como a nova ciclovia montevideana).

Antes que você me pergunte: é um destino caro para nós, brasileiros? Sim. Mas vale cada centavo.

Presença gaúcha