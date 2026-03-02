Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ah, Uruguai!
Notícia

O destino internacional da vez é nosso vizinho, toma mate e quer dobrar o número de turistas brasileiros

Em 2025, o Uruguai recebeu 3,6 milhões de visitantes, mais do que sua população total

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