Mesmo sem Oscar, "O Agente Secreto" cumpriu o papel: é uma aula de história sem dizer que é

Wagner Moura, o protagonista. PATRICK T. FALLON / AFP

Ficamos sem estatueta. O Oscar não veio desta vez, mas nada diminui a grandeza de O Agente Secreto.

O filme cumpriu o papel ao escancarar os horrores da ditadura civil-militar brasileira (sem mencioná-la em momento algum) para mais de 2 milhões de espectadores.

A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho é uma aula de história sem dizer que é.

Inteligente, cheio de nuances e carregado de ironia fina, o roteiro percorre muitos caminhos para falar de dois temas fundamentais da trajetória recente do país, como já destacou meu colega Ticiano Osório, crítico de cinema de GZH: memória e esquecimento.

O Agente Secreto é sobre o apagamento e a reparação de biografias, sobre as histórias até hoje mal contadas, as perguntas sem respostas, os desaparecidos. É um thriller político sobre opressão e resistência com muitas camadas, que abordam o papel da polícia e do Estado, do empresariado, da imprensa e das elites nos Anos de Chumbo.