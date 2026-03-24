Na semana de Porto Alegre, conheça a cabanha que hospeda cavalos, cria bois e faz tiro de laço a 30 quilômetros do Centro

Existe uma outra Porto Alegre que nem os porto-alegrenses conhecem a fundo. É uma cidade diferente, feita de verde, de cavalo e boi, que mais parece o Interior. Até o ar é outro.

Para marcar os 254 anos desta “mui valerosa” Capital, Jeff Botega e eu vamos mostrar, em duas publicações, um pouco deste “universo paralelo”, bonito de ver e imperdível de conhecer.

Para começar, te levamos à Cabanha Figueira, fazenda centenária de 35 hectares que integra o Roteiro Caminhos Rurais e fica no bairro Lami, extremo sul da cidade.

Comandada por Cíntia Santos e Claudio Fraga, um casal apaixonado pela terra e pela cultura gaúcha, a propriedade recebe turistas, cria 120 cabeças de gado e mantém hotelaria para equinos (são cerca de 80, incluindo animais premiados).

Tudo isso, a apenas 30 quilômetros do Centro. É quase inacreditável.

Logo na entrada, a cerquinha branca de madeira e o antigo pórtico restaurado dão mostras do capricho dos donos. O gramado é aparado, há dois açudes cheios de peixes (traíras, tilápias e carpas para pesca esportiva), os bichos são bem tratados (há também pavões, coelhos, cabras e patos) e existem áreas sombreadas com churrasqueiras e redes - um convite ao deleite.

Esse lugar é um sonho realizado. Aqui, tudo é real, não é um turismo inventado. CÍNTIA SANTOS Proprietária ao lado do marido, Cláudio Fraga

A dica é passar o dia lá e desconectar. Você pode levar e assar a própria carne, fazer um piquenique ou encomendar um belo almoço campeiro ou uma churrascada.

Tem passeio a cavalo (eu fiz e recomendo) e até tiro de laço.

O lugar é a prova de que não é preciso ir longe para viver experiências autênticas e inesquecíveis. Às vezes, é só olhar com atenção para o próprio quintal.

Rural, sim

Curiosidade: Porto Alegre está entre as três capitais com as maiores zonas rurais do Brasil. A primeira é Palmas (TO), seguida de São Paulo, de acordo com a última classificação (ela já foi considerada a segunda).

São 4 mil hectares, o equivalente a 8,28% do território municipal. O extremo sul da cidade concentra propriedades destinadas à agricultura, à pecuária e ao turismo rural, entre outras atividades.

Saiba mais em caminhosrurais.com.br.

Serviço

Lá, as atividades são "reais", seguindo a rotina da fazenda. Jeff Botega / Agencia RBS