Na semana de Porto Alegre, conheça a cabanha que hospeda cavalos, cria bois e faz tiro de laço a 30 quilômetros do Centro

Existe uma outra Porto Alegre que nem os porto-alegrenses conhecem a fundo. É uma cidade diferente, feita de verde, de cavalo e boi, que mais parece o Interior. Até o ar é outro.
Para marcar os 254 anos desta “mui valerosa” Capital, Jeff Botega e eu vamos mostrar, em duas publicações, um pouco deste “universo paralelo”, bonito de ver e imperdível de conhecer.
Para começar, te levamos à Cabanha Figueira, fazenda centenária de 35 hectares que integra o Roteiro Caminhos Rurais e fica no bairro Lami, extremo sul da cidade.
Comandada por Cíntia Santos e Claudio Fraga, um casal apaixonado pela terra e pela cultura gaúcha, a propriedade recebe turistas, cria 120 cabeças de gado e mantém hotelaria para equinos (são cerca de 80, incluindo animais premiados).
Tudo isso, a apenas 30 quilômetros do Centro. É quase inacreditável.
Logo na entrada, a cerquinha branca de madeira e o antigo pórtico restaurado dão mostras do capricho dos donos. O gramado é aparado, há dois açudes cheios de peixes (traíras, tilápias e carpas para pesca esportiva), os bichos são bem tratados (há também pavões, coelhos, cabras e patos) e existem áreas sombreadas com churrasqueiras e redes - um convite ao deleite.
Esse lugar é um sonho realizado. Aqui, tudo é real, não é um turismo inventado.
CÍNTIA SANTOS
Proprietária ao lado do marido, Cláudio Fraga
A dica é passar o dia lá e desconectar. Você pode levar e assar a própria carne, fazer um piquenique ou encomendar um belo almoço campeiro ou uma churrascada.
Tem passeio a cavalo (eu fiz e recomendo) e até tiro de laço.
O lugar é a prova de que não é preciso ir longe para viver experiências autênticas e inesquecíveis. Às vezes, é só olhar com atenção para o próprio quintal.
Rural, sim
Curiosidade: Porto Alegre está entre as três capitais com as maiores zonas rurais do Brasil. A primeira é Palmas (TO), seguida de São Paulo, de acordo com a última classificação (ela já foi considerada a segunda).
São 4 mil hectares, o equivalente a 8,28% do território municipal. O extremo sul da cidade concentra propriedades destinadas à agricultura, à pecuária e ao turismo rural, entre outras atividades.
Saiba mais em caminhosrurais.com.br.
Serviço
- O quê: Cabanha Figueira
- Onde: Rua Crispim Antônio Amado, 1.260, bairro Lami, Porto Alegre
- O que fazer: há várias atividades, como passeios a cavalo (R$ 80 a hora) e o “day use” (R$ 35 por pessoa); às quartas-feiras, a partir das 17h30min, tem tiro de laço (só chegar)
- Mais detalhes: siga @cabanhafigueira_lami no Instagram. Agende pleo Whats: (51) 99799-1775 e (51) 99984-6969