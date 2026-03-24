Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

POA rural
Notícia

Na semana de Porto Alegre, conheça a cabanha que hospeda cavalos, cria bois e faz tiro de laço a 30 quilômetros do Centro

A Cabanha Figueira, no bairro Lami, possui 35 hectares, cria 120 cabeças de gado e abriga cerca de 80 cavalos.

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