Multipalco Eva Sopher lança selo para promover grandes espetáculos do RS

Depois de facilitar o acesso de artistas locais reduzindo o valor do aluguel, o Multipalco Eva Sopher lança um selo para promover grandes espetáculos do Rio Grande do Sul.
Idealizado por Luciano Alabarse, presidente da Fundação Thearo São Pedro, o carimbo é mais uma ação direcionada a fortalecer o cenário cultural regional.
— A ideia central do projeto é valorizar a produção gaúcha, dando suporte para que cheguem ao público, com a Fundação Theatro São Pedro chancelando a qualidade dos espetáculos — explica Alabarse.
Intitulada Multipalco de Grandes Espetáculos RS, a programação especial chancelada pelo selo contará com uma série de montagens convidadas. Elas irão se apresentar até dezembro nos diferentes palcos da instituição, ligada à Secretaria de Estado da Cultura.
A curadoria é assinada pelo próprio Alabarse ao lado da nova equipe de direção artística, formada pelos craques Angela Spiazzi, Dilmar Messias e Letícia Vieira.
Primeiro espetáculo do projeto
O lançamento do selo será marcado pela apresentação do espetáculo Aos Trancos e Barrancos, nos dias 7 e 8 de março, sábado e domingo, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
A montagem é estrelada pelas atrizes e cantoras Kiti Santos e Marisa Rotenberg, duas importantes figuras femininas da cena local, que interpretam as irmãs Rayanne & Rayssa, mesclando música, humor e afeto em um trabalho leve, divertido e cheio de brasilidade.
O espetáculo nasceu de uma cuidadosa pesquisa musical, que resultou em um repertório escolhido a dedo e profundamente conectado à bagagem artística das intérpretes, com canções de artistas como Almir Sater, Os Fevers, Mutantes e Luiz Ramalho, além de uma composição autoral da dupla.
O show também presta homenagem a grandes nomes da cultura nacional, como Hebe Camargo e Inezita Barroso, celebrando as trajetórias e as influências de grandes personalidades femininas do Brasil.
Sinopse
Com direção de Larissa Sanguiné, o espetáculo acompanha duas artistas tentando se firmar na cidade grande, tropeçando, insistindo e fazendo do caos um método.
Rayanne & Rayssa assinam os arranjos e cantam e tocam ao vivo violão, teclado, ukulele e saxofone, acompanhadas de uma trilha produzida por elas de bateria e baixo, criando a sensação de uma banda completa em cena.
Entre uma música e outra, as irmãs compartilham histórias com humor e sensibilidade, convidando o público a rir, cantar junto e sair mais leve do que entrou.
Serviço
- O quê: Aos Trancos e Barrancos, com Kiti Santos e Marisa Rotenberg - Lançamento do selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS
- Quando: dias 7 e 8 de março, sábado e domingo, às 19h
- Onde: no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre)
- Ingressos: R$ 50 (inteiro) e 25 (meia-entrada)
- Pontos de venda: theatrosaopedro.rs.gov.br ou na bilheteria do Multipalco no dia da apresentação, a partir das 18h
Próximos espetáculos confirmados
O selo já tem outras duas atrações confirmadas para o mês de março, ambas no Teatro Simões Lopes Neto.
No próximo dia 14, o espaço receberá Peixes, espetáculo de dança-teatro concebido, coreografado e dirigido por Camila Vergara.
Depois, de 20 a 22 de março, haverá uma temporada de Brilhante - Nega Lu em musical.
Com direção geral de Daniel Colin e direção musical de Juliano Barreto, o musical celebra as múltiplas dimensões de Nega Lu – bailarina, cantora, figura queer negra e ícone da vida noturna de Porto Alegre.
As demais apresentações da programação serão divulgadas em breve.
Outras ações
No início de fevereiro, o Multipalco, ligado à Secretaria de Estado da Cultura, anunciou a redução nos valores de uso de seus espaços, com condições especiais voltadas às produções artísticas do RS.
A iniciativa atendeu a uma antiga demanda da classe artística: valores mais acessíveis para ensaios e processos de criação e para apresentações de espetáculos.
A atualização dos valores contemplou o Teatro Simões Lopes Neto, o Teatro Oficina Olga Reverbel, a Sala da Música e a Concha Acústica, além das salas de ensaios.