Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

É nosso, é daqui
Notícia

Multipalco Eva Sopher lança selo para promover grandes espetáculos do RS

Ação contará com programação especial dedicada à valorização da produção artística gaúcha

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS