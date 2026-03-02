Multipalco Eva Sopher lança selo para promover grandes espetáculos do RS

O novo selo. Multipalco Eva Sopher / Divulgação

Depois de facilitar o acesso de artistas locais reduzindo o valor do aluguel, o Multipalco Eva Sopher lança um selo para promover grandes espetáculos do Rio Grande do Sul.

Idealizado por Luciano Alabarse, presidente da Fundação Thearo São Pedro, o carimbo é mais uma ação direcionada a fortalecer o cenário cultural regional.

— A ideia central do projeto é valorizar a produção gaúcha, dando suporte para que cheguem ao público, com a Fundação Theatro São Pedro chancelando a qualidade dos espetáculos — explica Alabarse.

Intitulada Multipalco de Grandes Espetáculos RS, a programação especial chancelada pelo selo contará com uma série de montagens convidadas. Elas irão se apresentar até dezembro nos diferentes palcos da instituição, ligada à Secretaria de Estado da Cultura.

A curadoria é assinada pelo próprio Alabarse ao lado da nova equipe de direção artística, formada pelos craques Angela Spiazzi, Dilmar Messias e Letícia Vieira.

Primeiro espetáculo do projeto

Kiti Santos e Marisa Rotenberg em "Trancos e Barrancos". Tom Peres / Divulgação

O lançamento do selo será marcado pela apresentação do espetáculo Aos Trancos e Barrancos, nos dias 7 e 8 de março, sábado e domingo, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A montagem é estrelada pelas atrizes e cantoras Kiti Santos e Marisa Rotenberg, duas importantes figuras femininas da cena local, que interpretam as irmãs Rayanne & Rayssa, mesclando música, humor e afeto em um trabalho leve, divertido e cheio de brasilidade.

O espetáculo nasceu de uma cuidadosa pesquisa musical, que resultou em um repertório escolhido a dedo e profundamente conectado à bagagem artística das intérpretes, com canções de artistas como Almir Sater, Os Fevers, Mutantes e Luiz Ramalho, além de uma composição autoral da dupla.

O show também presta homenagem a grandes nomes da cultura nacional, como Hebe Camargo e Inezita Barroso, celebrando as trajetórias e as influências de grandes personalidades femininas do Brasil.

Sinopse

Com direção de Larissa Sanguiné, o espetáculo acompanha duas artistas tentando se firmar na cidade grande, tropeçando, insistindo e fazendo do caos um método.

Rayanne & Rayssa assinam os arranjos e cantam e tocam ao vivo violão, teclado, ukulele e saxofone, acompanhadas de uma trilha produzida por elas de bateria e baixo, criando a sensação de uma banda completa em cena.

Entre uma música e outra, as irmãs compartilham histórias com humor e sensibilidade, convidando o público a rir, cantar junto e sair mais leve do que entrou.

Serviço

O quê: Aos Trancos e Barrancos, com Kiti Santos e Marisa Rotenberg - Lançamento do selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS

Aos Trancos e Barrancos, com Kiti Santos e Marisa Rotenberg - Lançamento do selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS Quando: dias 7 e 8 de março, sábado e domingo, às 19h

dias 7 e 8 de março, sábado e domingo, às 19h Onde: no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre)

no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico - Porto Alegre) Ingressos: R$ 50 (inteiro) e 25 (meia-entrada)

R$ 50 (inteiro) e 25 (meia-entrada) Pontos de venda: theatrosaopedro.rs.gov.br ou na bilheteria do Multipalco no dia da apresentação, a partir das 18h

Próximos espetáculos confirmados

O selo já tem outras duas atrações confirmadas para o mês de março, ambas no Teatro Simões Lopes Neto.

No próximo dia 14, o espaço receberá Peixes, espetáculo de dança-teatro concebido, coreografado e dirigido por Camila Vergara.

Depois, de 20 a 22 de março, haverá uma temporada de Brilhante - Nega Lu em musical.

Com direção geral de Daniel Colin e direção musical de Juliano Barreto, o musical celebra as múltiplas dimensões de Nega Lu – bailarina, cantora, figura queer negra e ícone da vida noturna de Porto Alegre.

As demais apresentações da programação serão divulgadas em breve.

Outras ações

No início de fevereiro, o Multipalco, ligado à Secretaria de Estado da Cultura, anunciou a redução nos valores de uso de seus espaços, com condições especiais voltadas às produções artísticas do RS.

A iniciativa atendeu a uma antiga demanda da classe artística: valores mais acessíveis para ensaios e processos de criação e para apresentações de espetáculos.