Michel Alcoforado, Bárbara Paz, Miguel Falabella e mais: veja os primeiros 20 nomes do Festival Fronteiras

Em 2025, festival fez sucesso na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

Depois de reunir mais de 15 mil pessoas na Praça da Matriz, em Porto Alegre, no ano passado, o Festival Fronteiras volta ao Centro Histórico nos dias 15 e 16 de maio. Serão 10 palcos (seis gratuitos e quatro pagos), com shows ao ar livre e um timaço de mais de 50 pensadores e intelectuais.

A lista com os primeiros 20 nomes confirmados você lê abaixo, em primeira mão — entre eles, estão o antropólogo Michel Alcoforado (autor do badaladíssimo livro Coisa de Rico), as historiadoras Mary del Priore e Lilia Moritz Schwarcz (também antropóloga e imortal da Academia Brasileira de Letras), o multiartista Miguel Falabella, a diretora Bárbara Paz, o jornalista Nelson Motta e o escritor Milton Hatoum.

Como a coluna já havia revelado, haverá, nesta edição, o retorno de pensadores de fora do Brasil, como a escritora argentina Claudia Piñero e o escritor espanhol Javier Cercas, além de shows gratuitos com Vitor Ramil e a cantora Catto. Ela será acompanhada por Edu Martins Ensemble e Vitor por orquestra regida pelo maestro Tiago Flores.

Bárbara PazOs ingressos do lote promocional começam a ser vendidos às 10h desta sexta-feira (20) em festivalfronteiras.com, para a compra nos dois dias, nas categorias passaporte e premium. Haverá ingresso solidário, com doação para o Instituto do Câncer Infantil.

Confira os 20 primeiros nomes confirmados

Bárbara Paz

Atriz, diretora e produtora, com carreira consolidada na TV, no teatro e no cinema. Como diretora, ganhou destaque com Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou (2019), premiado em Veneza e selecionado para representar o Brasil no Oscar.

⁠⁠Claudia Piñero

Destacada escritora, dramaturga e roteirista argentina com obras traduzidas para mais de 30 idiomas e diversas adaptações para o cinema e TV. Vencedora de prêmios prestigiados como o Clarín de Novela, o LiBeraturpreis (por Elena Sabe) e o Sor Juana Inés de la Cruz (por Las Grietas de Jara). Além da relevância literária, possui forte atuação como ativista pelos direitos das mulheres, tendo tido papel crucial na luta pela lei do aborto em seu país.

⁠⁠Demétrio Magnoli

Sociólogo e doutor em Geografia Humana, é integrante do Grupo de Análises de Conjuntura Internacional (GACINT-USP) e referência em política internacional. Com passagens pela TV Cultura e Band News FM, é colunista dos jornais O Globo e Folha de São Paulo e autor de livros como O Leviatã Desafiado e A Vida Louca dos Revolucionários. Destaca-se por sua maestria na análise de cenários sociopolíticos e econômicos, tanto do Brasil quanto do Exterior.

Eliana Alves Cruz

Jornalista, escritora e roteirista, é autora do romance Solitária e do livro de contos A Vestida: contos, vencedor do Prêmio Jabuti em 2022. Com atuação destacada no audiovisual, integrou o time de roteiristas da série Anderson Spider Silva, trabalho que rendeu à série uma indicação ao International Emmy Awards de 2024.

Fabrício Carpinejar

Escritor, jornalista, professor de Estética na pós-graduação da PUC-RS e influenciador digital com mais de 10 milhões de seguidores. Com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, 53 livros publicados e mais de 20 prêmios literários, incluindo duas edições do Prêmio Jabuti, é um dos autores contemporâneos mais reconhecidos e queridos do Brasil.

Javier Cercas

Escritor, acadêmico e colunista do El País, é uma das figuras centrais da literatura espanhola contemporânea. Ex-professor universitário, alcançou sucesso internacional com Soldados de Salamina e venceu prêmios prestigiados como o Planeta e o European Book Prize. Sua obra, que inclui o recente O louco de Deus no fim do mundo (2025), é reconhecida pela investigação das raízes do passado no presente e pela fusão entre história real e narrativa ficcional.

⁠⁠João Pereira Coutinho

É professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica de Lisboa, onde se doutorou em Ciência Política e Relações Internacionais. Com uma carreira de 25 anos na mídia portuguesa, é colunista da Folha de S. Paulo e autor de livros como As Ideias Conservadoras e Edmund Burke – A Virtude da Consistência. Suas crônicas jornalísticas estão reunidas em volumes como Avenida Paulista e Diário da República.

Lilia Moritz Schwarcz

É professora sênior do departamento de antropologia da USP, visiting professor na Universidade de Princeton (EUA). Ocupa a cadeira 9 na Academia Brasileira de Letras desde 2024. Entre outros livros, é autora de O espetáculo das raças (Companhia das Letras, 1993), As barbas do imperador (Companhia das Letras, 1998), e Brasil: uma biografia (Companhia das Letras, 2015), em coautoria com Heloisa Starling.

Marcela Ceribelli

É autora de best-seller e criadora da Obvious, referência em conteúdo digital voltado para mulheres. É também apresentadora do Bom dia, Obvious, podcast que propõe conversas francas sobre temas contemporâneos do universo feminino, um dos podcasts mais ouvidos do país. Publicou dois livros: o primeiro foi finalista do Prêmio Jabuti em 2023, Aurora: o despertar da mulher exausta, e mais recentemente, lançou seu segundo livro, Sintomas.

Mariano Horenstein

É um psicanalista argentino com trajetória global, tendo integrado o conselho da Associação Psicanalítica Internacional (IPA). Foi o primeiro editor-chefe das revistas Docta e Calibán e recebeu distinções como o prêmio Elise Hayman e o Lucian Freud. Autor prolífico, suas obras recentes publicadas no Brasil incluem Conversa infinita (2025) e De que falamos quando falamos de psicanálise? Conferências Gaúchas (2026).

Mary del Priore

É historiadora, doutora pela FFLCH/USP. Fez seu pós-doutorado na École des Hautes Études em Sciences Sociales de Paris (França). Autora de 54 livros de História do Brasil, sendo o mais recente Uma história da velhice no Brasil (Vestígio, 2025). É sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).

Michel Alcoforado

É antropólogo, escritor e fundador do Grupo Consumoteca, além de colunista em veículos como O Globo e CBN. Com mais de 800 palestras realizadas, ele utiliza a antropologia para explicar o comportamento humano e as tendências de consumo. Seu trabalho foca em traduzir dados complexos em insights práticos para marcas e lideranças, antecipando movimentos de mercado e mudanças culturais.

Miguel Falabella

É um artista multifacetado que transita com maestria entre a atuação, a escrita e a direção. Um dos maiores dramaturgos e cineastas do país, ele é responsável por moldar o imaginário brasileiro com personagens inesquecíveis e diálogos ágeis. Sua obra celebra a tragicomédia humana, transformando a observação do cotidiano em arte de massas, sempre pautada pelo rigor estético e pelo profundo amor ao ofício.

Milton Hatoum

Nascido em Manaus, Milton Hatoum é um dos mais prestigiados escritores brasileiros, vencedor de vários prêmios Jabuti. Autor de romances como Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado, teve obras adaptadas para o cinema, teatro e televisão. Sua trajetória literária, iniciada em 1989, é reconhecida internacionalmente, tendo recebido o prêmio Roger Caillois na França e publicações em 17 nações.

Nelson Motta

É jornalista, produtor e um dos compositores mais prolíficos do Brasil, parceiro de ícones como Lulu Santos e Marisa Monte. Autor de sucessos como Como Uma Onda e de biografias best-sellers, foi diretor-artístico de grandes gravadoras e idealizou programas históricos da TV brasileira, como o Manhattan Connection. Sua trajetória multifacetada une música, literatura e roteiro, consolidando-o como uma figura central na tradução da cultura nacional.

Patricia Campos Mello

Jornalista e pesquisadora na Columbia University, Patrícia Campos Mello é especialista na cobertura de tecnologia e relações internacionais. Vencedora do prêmio Maria Moors Cabot, é autora de A Máquina do Ódio e apresentadora do podcast Neural, onde analisa, ao lado de Ronaldo Lemos, os impactos da inteligência artificial na sociedade. Como correspondente de guerra, cobriu conflitos na Síria e na Ucrânia, unindo a investigação de dados à reportagem de campo.

Renato Noguera

É filósofo, escritor e professor da UFRJ, onde coordena pesquisas sobre a "Ética do Amar" e relações étnico-raciais. Com raízes griot, sua atuação une rigor acadêmico e sensibilidade, sendo autor de sucessos como ABC do Amor e Mulheres e Deusas. Atua também como confluencer nas redes sociais e consultor cultural, tendo colaborado em projetos como a novela Pantanal.

Ronaldo Lemos

É advogado e professor com passagens por universidades como Columbia, Oxford e Princeton. Criador do Marco Civil da Internet, é fundador do ITS Rio e integra conselhos globais de organizações como Meta e Spotify. Além da atuação acadêmica, é colunista da Folha de S.Paulo e apresenta a série documental "Expresso Futuro", premiada internacionalmente por sua abordagem sobre inovação.

⁠⁠Vera Iaconelli

É psicanalista, mestre e doutora em Psicologia pela USP, além de membra do Instituto Sedes Sapientiae. Autora de livros de destaque como Criar filhos no século XXI e Manifesto Antimaternalista, venceu o Prêmio Jabuti em 2025 com Felicidade Ordinária. Atua também na comunicação como apresentadora do podcast Isso não é uma sessão de Análise, sendo também diretora do Instituto Gerar.

Vitor Ramil