Livro homenageia Ricardo Chaves, o Kadão, referência do fotojornalismo brasileiro

A capa do livro, com foto do grande Júlio Cordeiro. Bá Editora / Divulgação

O saudoso Ricardo Chaves merece. Falecido em abril do ano passado, o fotojornalista gaúcho que fez história na imprensa brasileira será homenageado com o lançamento de um livro no próximo dia 19 (leia os detalhes abaixo): Entre um Gole e Outro 3 - Um Tributo ao Kadão.

O ex-editor e colunista de Zero Hora era membro assíduo da Confraria do Alemão, que se reúne todas as quintas-feiras (faça chuva ou faça sol) no Bar do Alexandre, em Porto Alegre.

A turma já havia lançado duas obras anteriores — inclusive com textos dele. Nada mais natural, portanto, do que celebrá-lo em palavras, com uma nova publicação.

O livro traz depoimentos de parceiros da confraria, de familiares, admiradores e de colegas que dividiram pautas com Kadão ao longo dos anos nos vários veículos onde atuou, como Jornal do Brasil, as revistas Veja e IstoÉ, Estadão e a chefia da fotografia de ZH.

Na publicação — editada e lançada pela Bá Editora em parceria com a Araucária — não faltam fotos icônicas do premiado repórter fotográfico e muitas histórias das grandes coberturas das quais ele participou.

Entram na lista a campanha pelas Diretas, a bomba no Riocentro, as manifestações dos caras-pintadas e o retorno dos exilados políticos ao Brasil. O marido de Loraine e pai de Leonel e Letânia deixou um "caminhão" de memórias bonitas, que merecem ser lembradas e brindadas.

A publicação

Kadão, pela lente de Adriana Franciosi. Adriana Franciosi / Agencia RBS

O prefácio deste livro-homenagem é assinado por Leo Hoffmann, filho de Assis Hoffmann, incentivador e amigo de Kadão no início de carreira.

Léo também viabilizou a impressão da obra, editada pela Bá Editora/Araucária, dos jornalistas e escritores Mariana Bertoluci e Antônio Luzzatto, que assina o projeto gráfico, com foto de capa de Júlio Cordeiro.

A revisão é de Cássia Zanon e a coordenação editorial dos jornalistas e escritores Mário de Santi, Márcio Pinheiro e Flávio Dutra. A reserva de exemplares pode ser feita através da Bá Editora pelo Instagram @revistaba ou e-mail marianaabertolucci@gmail.com.

Toda a venda dos exemplares será destinada ao Asilo Padre Cacique, na Capital, uma das instituições que Kadão costumava ajudar em vida.

Serviço

O quê: Lançamento com sessão de autógrafos do Entre um Gole e Outro 3 – Tributo ao Kadão

Lançamento com sessão de autógrafos do Entre um Gole e Outro 3 – Tributo ao Kadão Quando: dia 19 de março, a partir das 18h até o último gole

dia 19 de março, a partir das 18h até o último gole Onde: Bar do Alexandre (Saldanha Marinho, 132, esquina Gonçalves Dias, no Menino Deus)

Mais sobre Kadão

Kadão, na lente de Jeff Botega. Jefferson Botega / Agencia RBS

Aos 21 anos, Ricardo Chaves foi trabalhar com Assis Hoffmann na agência Focontexto, que vendeu imagens para publicações como a Veja e o Estadão, projetando seu nome nacionalmente.

Depois de passar pela sucursal do Jornal do Brasil em Porto Alegre, foi freelancer na sucursal da Abril, ao lado de Leonid Streliaev e J. B. Scalco, realizando coberturas fotográficas para Placar e 4Rodas.

Em 1977, ganhou o Prêmio Abril com direito a uma viagem internacional. Antes de iniciar o giro por Roma, Paris e Londres, em seu primeiro tour do tipo, foi à Polônia acompanhar a visita do papa Karol Wojtyla, ou João Paulo II.

Em 1981, assumiu na editoria de fotografia da sucursal da Veja no Rio de Janeiro. Após três anos, aceitou proposta da revista IstoÉ, em São Paulo, onde ficou por quatro anos.

Em 1988, entrou para a Agência Estado, em Brasília, onde participou de coberturas internacionais como viagens de presidentes da República. Cobriu Copas, na Espanha e México, Jogos Olímpicos em Sidney, esteve na Antártida, na Sibéria e na Amazônia.

Em 1991, voltou a São Paulo, a convite do jornalista Augusto Nunes, para estruturar o laboratório e fotografia do jornal O Estado de S. Paulo.