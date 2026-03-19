Livro ambientado no Parque Estadual do Turvo vai virar série no streaming

Morgana é uma das revelações de sua geração de escritoras brasileiras. Renato Parada / Divulgação

Vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura e uma das mais talentosas escritoras de sua geração, Morgana Kretzmann, de Três Passos, está feliz da vida. É que o livraço Água Turva (Companhia das Letras) vai virar série no streaming.

Os direitos de adaptação audiovisual foram comprados pela produtora Amaia, que trabalhou em filmes como Xingu e Trash.

Com destaque internacional (incluindo publicação pela editora HarperCollins, de Nova York, e edições em francês e alemão), a obra de Morgana se passa na maior reserva florestal do RS: o Parque Estadual do Turvo, berço do Salto do Yucumã, em Derrubadas.

No romance, que tem pegada de thriller, três mulheres assumem a narrativa da história, em meio a uma tragédia ambiental anunciada. Além de criar personagens femininas fortes, Morgana joga luzes sobre um debate urgente: até onde vai a exploração desenfreada da natureza. É uma baita história, e a narrativa é feita sob medida para as telas.

— Estávamos desde o ano passado em negociação. A Amaia é uma produtora muito séria, que trabalha com grandes nomes do audiovisual brasileiro. Eles estão entusiasmados com o livro e com o projeto. Eu fico extremamente feliz e honrada e sempre penso que não estou sozinha nessa caminhada. O livro vai completar dois anos e teve uma trajetória incrível até aqui. É muito bonito ver a literatura brasileira, a literatura contemporânea e feita por mulheres, chegando tão longe — diz a autora.

Como o projeto ainda está no início, não há detalhes, por enquanto, sobre quando será a estreia da série e em que canal será exibida.