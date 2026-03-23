Livraria do centro histórico de Porto Alegre é convidada a abrir loja no Multipalco

O Multipalco Eva Sopher, em Porto Alegre, vai ganhar uma livraria. A decisão, segundo o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Luciano Alabarse, já está tomada. O convite foi feito, mas a concretização do projeto ainda depende de recursos.
— Queremos ter conosco a Livraria Baleia, que é de Porto Alegre, tem curadoria incrível e é comandada por uma mulher — diz Alabarse.
Instalada na Rua dos Andradas, no Centro Histórico, a Baleia é liderada pela jornalista Nanni Rios e já teve uma banca montada no Multipalco durante o "Porto Alegre Em Cena", tocado por Luciano e Letícia Vieira, atual diretora artística do complexo cultural (foi a partir daí que nasceu a ideia da nova parceria, dessa vez permanente).
Nanni é figura conhecida na cena alternativa de Porto Alegre: além de livreira, atua como DJ e produtora cultural.
Detalhe: ela já abriu shows de grandes artistas na Capital, da saudosa Elza Soares ao ícone Caetano Veloso, e está à frente das festas "Tieta" e "Cadê Tereza?", com foco na música brasileira. Nanni também é referência na defesa de pautas feministas e da comunidade LGBTQIAPN+.
— Quando a Letícia me chamou para tomar um café, nunca imaginei que seria para me chamar a estar com eles no Multipalco. O Luciano me recebeu e, antes mesmo de a gente se sentar para conversar, já saiu dizendo: "Queremos que a livraria venha para cá". Foi um choque — brinca Nanni, que é catarinense de nascença e vive em Porto Alegre há mais de uma década.
O convite da fundação se dá, formalmente, via Associação de Amigos do Theatro São Pedro, que é a entidade responsável por contratar esse tipo de operação terceirizada no complexo cultural (como já faz com o café July Pires Coffee & Bakery, que funciona no Multipalco).
— Queremos algo na linha do que tínhamos com a Livraria Ilhota, que mantinha um ponto de venda no Centro Municipal de Cultura (hoje está no Memorial do Mercado Público) — explica Letícia.
Nanni aceitou, mas ainda há desafios pela frente. Ela conta que já chamou um arquiteta para criar o projeto do novo espaço. Enquanto isso, precisa encontrar um investidor ou uma investidora disposto(a) a bancar a estrutura física da loja. A livreira pagará aluguel e ficará responsável pela curadoria e pelo funcionamento.
— Amei a proposta. A energia do Luciano agrega demais. Quero muito que dê certo. Não seria um espaço grande, pelo contrário. Penso que pode ter uma vitrine bem iluminada, com livros à mostra, algumas plantas e madeira. Ainda está no campo dos sonhos. Nosso orçamento é curto, não temos margem. É sempre difícil fechar as contas, e eu não sou herdeira e não tenho mecenas — diz a empresária.
Se Nanni tiver sucesso na captação de recursos, a ideia é que a filial da Baleia seja instalada em frente ao Teatro Oficina Olga Reverbel, sob a escadaria, junto à parede.
A seleção das obras literárias, segundo ela, deve destacar a literatura contemporânea de autores vivos, a corrente latino-americana, temáticas de gênero, sexualidade, direitos humanos e autoras feministas e antirracistas.
Eventos
Além da comercialização de livros, Nanni projeta a promoção de eventos no local, o que vai ao encontro dos planos de Luciano para o espaço.
Desde que assumiu a presidência, ele trabalha para facilitar o acesso, inclusive com a redução dos aluguéis dos teatros e das salas de ensaio, e determinou que as portas do Multipalco, na Rua Riachuelo, fiquem sempre abertas.
Há um café no local, que serve almoço, salgados e doces, e precisa ampliar o público.
— Queremos esse prédio ocupado. Não pode ser inacessível e caro. Precisamos superar isso — diz Luciano, que em 2026 completa 50 anos de carreira como diretor teatral.
Como funciona a contratação de serviços
Todas as atividades são autorizadas pela instituição cultural, como já ocorre com os serviços que operam no Multipalco Eva Sopher, com o café July Pires Coffee & Bakery, Du'Attos Restaurante e estacionamento.
O fundamento jurídico é a Lei nº 9.186, de 27 de dezembro de 1990 (alterada pela Lei nº 15.741, de 30 de novembro de 2021), que dispõe sobre a cedência de áreas em instituições estaduais de cultura.