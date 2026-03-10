Jardim do Dmae terá show gratuito de música e luzes no Dia Internacional da Língua Francesa

Jardim é uma das mais bonitas áreas verdes de Porto Alegre. Jefferson Bernardes / Arquivo Pessoal

Vai ter show gratuito de música e luzes no Jardim do Dmae, no charmoso bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Em 20 de março, Dia Internacional da Língua Francesa, a Aliança Francesa de Porto Alegre fará a primeira edição do espetáculo Lumières no local.

Com iluminação de Fernando Ochoa, o evento terá início às 20h, na presença do Conjunto de Cordas da Aliança Francesa, formado por músicos da Orquestra Jovem da Ospa.

No repertório, estarão canções francesas que vão de trilhas de séries e filmes à vanguarda do pop, como “Camille – Le Festin” (Ratatouille), “Pink Martini & The von Trapps – Dream a Little Dream” (Versão francesa), “Amour plastique” (Videoclub), “Balance ton quoi” (Angèle) e “Indila” (Dernière Danse).

À ne pas manquer!

Serviço

O quê: Cine-concerto – Lumières: um show de música e luzes

Cine-concerto – Lumières: um show de música e luzes Quando: 20 de março, uma sexta-feira, às 20h

20 de março, uma sexta-feira, às 20h Onde: Jardim do Dmae (Rua Vinte Quatro de Outubro - Moinhos de Vento)

Jardim do Dmae (Rua Vinte Quatro de Outubro - Moinhos de Vento) Entrada gratuita com interpretação em Libras