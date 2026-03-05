Jantar de evento internacional de aviação é regado a espumante gaúcho no Copacabana Palace

O jantar oficial da Routes Americas 2026, um dos mais importantes eventos do setor de aviação comercial da região, na noite desta quarta-feira (4), no lendário Copacabana Palace, no Rio, teve brinde com espumante gaúcho. Coube à Don Guerino, de Alto Feliz, fazer as honras da casa, com o seu Brut Prosecco.

A vinícola tem uma história de mais de cem anos, que remonta à chegada da família ao RS em 1880, oriunda do Trentino, na Itália. Hoje, são vitivinicultores de quarta e quinta geração à frente do negócio.

A delegação do Rio Grande do Sul no evento, que segue até esta quinta-feira (5), é composta por integrantes da Fraport, da Secretaria Estadual de Turismo e do escritório InvestRS.